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Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен

Новости
    22.07.2019, 15:57
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Канал HBO показал весьма тешащий глаз трейлер мини-сериала "Екатерина Великая" (Catherine the Great) с не чужой для нас актрисой Хелен Миррен в титульной роли.

Даже минутный ролик пышет великолепием и внушает радость. Но теперь это, к сожалению, не точно. И не гарант: после мавзолея Ленина в "Последних царях" Netflix и тех с потолка сюжетных "доводок", которыми щедро сыпал "Чернобыль" того же HBO.  

"Лауреат Оскара Хелен Миррен играет в "Екатерине Великой" роль буйного монарха и политика, правившей Российской империей и позволившей ей занять свое место в мире XVIII веке", - коротко пояснил ось шоу канал.

Для актрисы с русскими корнями Миррен, кстати, привычное дело играть венценосных - от Цезонии в скандальном "Калигуле" Тинто Брасса до королевы Шарлотты в "Безумии короля Георга" Хайтнера, Елизаветы I в мини-сериале 2005-го и Елизаветы II в "Королеве" 2006-го Фрирза.

Фото: youtube.com/ HBO
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В остальных ролях: Джейсон Кларк, Джо Куинн, Томас Доэрти, Антония Кларк.

Режиссер - Филип Мартин, известный по другому немаловажному историческому шоу - "Корона".

В сезоне - четыре эпизода. Дата премьеры по-прежнему не названа.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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