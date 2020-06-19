Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Проклятая"

На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер фэнтези-сериала сервиса "Проклятая" (Cursed), в основе которого - одноименный брутальный роман Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов".

Главную роль в десятисерийном шоу исполняет номинантка "Золотого глобуса" Кэтрин Лэнгфорд, бедная Ханна из надрывной подростковой драмы "13 причин почему".

Плюс на борту Себастьян Арместо ("Пираты Карибского моря: На странных берегах"), Шалом Брюн-Фрэнклин ("Тор: Рагнарёк"), Роб Дэй ("Острые козырьки"), Зак Холлэнд ("Корона"), Питер Муллан ("Храброе сердце").

"Проклятая", которую уже прозвали "женским ответом "Ведьмаку", переосмысливает в формате приквела легенды о короле Артуре с точки зрения Нимуэ, девочки-подростка. Со всеми вытекающими. Мерлин и Экскалибур прилагаются.

Релиз - 17 июля.