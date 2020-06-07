Как должна была выглядеть на самом деле Лагерта из "Викингов"

Очередной коллаж соорудил художник и историк-любитель Патрик Робинсон.
Он, напомним, берёт образы героев известных сериалов и фильмов и приводит их в соответствующей эпохе вид.
Вслед за своим бывшим мужем Рагнаром Лодброком "облагораживанию" подверглась Лагерта, сыгранная канадской актрисой украинского происхождения Кэтрин Винник.
Ранее Патрик таким образом подкорректировал облик Джона Сноу из "Игры престолов", персонажей "Последнего королевства", Уильяма Уоллеса в исполнении Мела Гибсона и марвеловского Тора.