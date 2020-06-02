Как должен был выглядеть на самом деле герой Гибсона в "Храбром сердце"

Художник и историк-любитель Патрик Робертсон продолжает "восстанавливать" историческую справедливость, возвращая историческим личностям и вымышленным героям исторических фильмов и сериалов более аутентичный вид.

В этом выпуске - национальный герой Шотландии, военачальник Войны за независимость Уильям Уоллес, живший в XIII-XIV веках.

В 1995 году фильм о нём снял Мел Гибсон, самолично исполнивший главную роль.

"Храброе сердце" стало классикой, но это не помешало Робертсону поставить под сомнение добросовестность и профессионализм консультантов, художников по костюмам и гримёров картины: по мнению Патрика, Уоллес на поле боя должен был выглядеть совершенно иначе.

Напомним, ранее Робертсон опубликовал аналогичные "доработки" внешнего вида персонажей "Викингов", "Игры престолов" и "Последнего королевства", а также бога грома и молний Тора.