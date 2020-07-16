Чего ждать от нового фэнтезийного сериала Netflix "Проклятая"

Книга вышла совсем недавно и писалась, судя по всему, сразу с прицелом на экранизацию. Для романа вообще важна визуальная составляющая: не последнюю роль в стратегии по привлечению внимания к проекту играют иллюстрации Фрэнка Миллера - того самого, что рисовал "Город грехов" и "300 спартанцев". Теперь оба автора курируют телеадаптацию.

Забавно, что в профильной прессе кое-кто уже успел прозвать грядущий сериал "феминистским ответом" "Ведьмаку". Как будто новейшее переложение книг Сапковского недостаточно пропитано духом эмансипации и не воспевает сильных и независимых женщин при каждом удобном случае. Впрочем, это сравнение с "Проклятой" оно, конечно, всё равно проигрывает, потому что выиграть у романа Уилера на этом поле почти что невозможно. Как и обскакать по части антиклерикализма - тут с Уилером может соперничать разве что Филип Пулман, ведущий, надо заметить, свою священную войну с религией чуть менее топорно.

Роман основан на легендах о короле Артуре - если слово "основан" применимо к тому бесцеремонному выворачиванию древних преданий наизнанку, которое проделали Уилер с Миллером.

Главная героиня - Нимуэ, известная знакомым с артурианой читателям как Владычица Озера (кстати, в книжном цикле о "Ведьмаке" она тоже играет немаловажную роль). Она, по замыслу Уилера, фэйри. Фэйри тут оказываются целой расой, включающей разные кланы, чьи представители разительно друг от друга отличаются: у кого глаза, как у кротов, у кого - копыта и рога, ну и так далее.

Нимуэ повезло: её клан, в отличие от многих сородичей, вполне антропоморфен. Что не спасает его от зверской расправы: на фэйри ведут охоту жестокие и могущественные паладины. Во имя веры христовой они вырезают и выжигают неугодных их мировоззрению феечек, не щадя ни женщин, ни детей. Нимуэ чудом остаётся цела - единственная из всего клана. А её мать - волшебница, конечно - перед смертью успевает передать ей таинственный меч. Слово "Экскалибур" в "Проклятой" не встречается ни разу, но происхождение сего макгаффина вполне очевидно. Право на обладание мощной железякой девице обосновывать не надо: она и так достаточно крутая и способная, за что завистливые и суеверные соседи (суеверные фэйри!) её всегда недолюбливали.

Слоган, красующийся на обложке книги и в промо-материалах сериала, многословен: "Кто завладеет Мечом Силы, станет единственным Королём. Но что, если Меч выберет Королеву?" Как можно убедиться по вышеописанной завязке, именно это в "Проклятой" и происходит, а всё, что мы знали об Артуре и его приключениях, можно забыть. Нет, Артур-то здесь есть (как есть - в довольно неожиданных версиях - Парцифаль и Ланселот), но выступает в основном в роли любовного интереса Нимуэ, при этом не вызывая ни малейшей симпатии из-за вопиющей слабохарактерности. Есть и король Утер, обычно считающийся отцом Артура, но теперь не имеющий к нему ни малейшего отношения, вдобавок обладающий сомнительным происхождением.

В общем, вооружившись чудо-кладенцом, барышня отправляется на поиски мага Мерлина, к тому времени спившегося, опустившегося и пошедшего в услужение Утеру, к неудовольствию братьев по ремеслу и соплеменников (он тоже, понятно, фэйри). Легендарного волшебника, кстати, сыграл представитель знаменитого шведского семейства Скарсгордов - Густаф, полюбившийся нам как плут Флоки из "Викингов". И как минимум ради него "Проклятой" нужно дать шанс.

Ища встречи с Мерлином, Нимуэ попутно мстит, мелко шинкуя при помощи супероружия обидчиков-паладинов, и неожиданно обнаруживает себя предводительницей всех недобитых волшебных существ. У неё быстро образуется комплекс благодетельницы и защитницы обездоленных, и новоявленная Матерь Фей выходит на тропу войны с кровожадным Ватиканом (да, не удивляйтесь - именно с Ватиканом, тут вообще Англия с Францией каким-то образом обрела сухопутную границу) и его приспешниками. Неопределённую позицию занимают король, лихие группировки пиратствующих викингов и зловещая Армия прокажённых - все они могут оказать решающее воздействие на баланс сил. Финал противостояния читатель получает только промежуточный - явно предполагается превратить приключения Нимуэ в цикл. Но это уж как пойдёт, и от успеха сериала наверняка зависит многое.

В принципе, "Проклятая" - довольно бесхитростное подростковое фэнтези, которое можно было бы назвать детским, если б не пролитые в ней литры кровищи и откровенная идеологическая заряженность (хотя сейчас для детской литературы это, похоже, становится нормой). С другой стороны, если за дело возьмутся люди с руками, растущими из нужных мест (а тут есть режиссёры таких хитов, как "Последнее королевство", "Убивая Еву", "Убийство на пляже", "Эш против зловещих мертвецов", "Двойка", "Рэй Донован" и тот же "Ведьмак"), она достаточно киногенична, чтобы из экранизации получился красочный и запоминающийся жанровый образец. На большее сериал Уилера и Миллера всё равно едва ли может претендовать.

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