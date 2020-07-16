Новости

Актриса из "Твин Пикс" и Lost Гэйлин Джордж умерла в 55 лет от рака 12:54
Вышел русский трейлер "В ожидании варваров" с Деппом и Паттинсоном 12:21
Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко 11:43
Создатели "Джона Уика" и "Проповедника" экранизируют игру Just Cause 11:35
Умер оператор "Бриллиантовой руки" Игорь Черных 10:15

Королева, вот вам меч

Чего ждать от нового фэнтезийного сериала Netflix "Проклятая"

Журнал
    16.07.2020, 13:53
Текст:   Дмитрий Сосновский
"Нужно больше фэнтези", - уверены все ведущие мировые производители сериалов. Netflix, конечно, в их числе. Пока все ждут второго сезона "Ведьмака" (а ждут его все, сколько бы ни было претензий к первому), стриминговый гигант решил развлечь нас экранизацией книги с куда менее громким именем - "Проклятой" голливудского сценариста Тома Уилера. Шоу увидит свет 17 июля.

Книга вышла совсем недавно и писалась, судя по всему, сразу с прицелом на экранизацию. Для романа вообще важна визуальная составляющая: не последнюю роль в стратегии по привлечению внимания к проекту играют иллюстрации Фрэнка Миллера - того самого, что рисовал "Город грехов" и "300 спартанцев". Теперь оба автора курируют телеадаптацию.

Фото: kinopoisk.ru
Элайджа Вуд готов сыграть в новом "Властелине колец"

Забавно, что в профильной прессе кое-кто уже успел прозвать грядущий сериал "феминистским ответом" "Ведьмаку". Как будто новейшее переложение книг Сапковского недостаточно пропитано духом эмансипации и не воспевает сильных и независимых женщин при каждом удобном случае. Впрочем, это сравнение с "Проклятой" оно, конечно, всё равно проигрывает, потому что выиграть у романа Уилера на этом поле почти что невозможно. Как и обскакать по части антиклерикализма - тут с Уилером может соперничать разве что Филип Пулман, ведущий, надо заметить, свою священную войну с религией чуть менее топорно.

Роман основан на легендах о короле Артуре - если слово "основан" применимо к тому бесцеремонному выворачиванию древних преданий наизнанку, которое проделали Уилер с Миллером.

Главная героиня - Нимуэ, известная знакомым с артурианой читателям как Владычица Озера (кстати, в книжном цикле о "Ведьмаке" она тоже играет немаловажную роль). Она, по замыслу Уилера, фэйри. Фэйри тут оказываются целой расой, включающей разные кланы, чьи представители разительно друг от друга отличаются: у кого глаза, как у кротов, у кого - копыта и рога, ну и так далее.

Нимуэ повезло: её клан, в отличие от многих сородичей, вполне антропоморфен. Что не спасает его от зверской расправы: на фэйри ведут охоту жестокие и могущественные паладины. Во имя веры христовой они вырезают и выжигают неугодных их мировоззрению феечек, не щадя ни женщин, ни детей. Нимуэ чудом остаётся цела - единственная из всего клана. А её мать - волшебница, конечно - перед смертью успевает передать ей таинственный меч. Слово "Экскалибур" в "Проклятой" не встречается ни разу, но происхождение сего макгаффина вполне очевидно. Право на обладание мощной железякой девице обосновывать не надо: она и так достаточно крутая и способная, за что завистливые и суеверные соседи (суеверные фэйри!) её всегда недолюбливали.

Фото: youtube.com/ Netflix
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке"

Слоган, красующийся на обложке книги и в промо-материалах сериала, многословен: "Кто завладеет Мечом Силы, станет единственным Королём. Но что, если Меч выберет Королеву?" Как можно убедиться по вышеописанной завязке, именно это в "Проклятой" и происходит, а всё, что мы знали об Артуре и его приключениях, можно забыть. Нет, Артур-то здесь есть (как есть - в довольно неожиданных версиях - Парцифаль и Ланселот), но выступает в основном в роли любовного интереса Нимуэ, при этом не вызывая ни малейшей симпатии из-за вопиющей слабохарактерности. Есть и король Утер, обычно считающийся отцом Артура, но теперь не имеющий к нему ни малейшего отношения, вдобавок обладающий сомнительным происхождением.

В общем, вооружившись чудо-кладенцом, барышня отправляется на поиски мага Мерлина, к тому времени спившегося, опустившегося и пошедшего в услужение Утеру, к неудовольствию братьев по ремеслу и соплеменников (он тоже, понятно, фэйри). Легендарного волшебника, кстати, сыграл представитель знаменитого шведского семейства Скарсгордов - Густаф, полюбившийся нам как плут Флоки из "Викингов". И как минимум ради него "Проклятой" нужно дать шанс.

Фото: kinopoisk.ru
"Бессмертная гвардия": вечная Шарлиз Терон противостоит фармкомпании

Ища встречи с Мерлином, Нимуэ попутно мстит, мелко шинкуя при помощи супероружия обидчиков-паладинов, и неожиданно обнаруживает себя предводительницей всех недобитых волшебных существ. У неё быстро образуется комплекс благодетельницы и защитницы обездоленных, и новоявленная Матерь Фей выходит на тропу войны с кровожадным Ватиканом (да, не удивляйтесь - именно с Ватиканом, тут вообще Англия с Францией каким-то образом обрела сухопутную границу) и его приспешниками. Неопределённую позицию занимают король, лихие группировки пиратствующих викингов и зловещая Армия прокажённых - все они могут оказать решающее воздействие на баланс сил. Финал противостояния читатель получает только промежуточный - явно предполагается превратить приключения Нимуэ в цикл. Но это уж как пойдёт, и от успеха сериала наверняка зависит многое.

В принципе, "Проклятая" - довольно бесхитростное подростковое фэнтези, которое можно было бы назвать детским, если б не пролитые в ней литры кровищи и откровенная идеологическая заряженность (хотя сейчас для детской литературы это, похоже, становится нормой). С другой стороны, если за дело возьмутся люди с руками, растущими из нужных мест (а тут есть режиссёры таких хитов, как "Последнее королевство", "Убивая Еву", "Убийство на пляже", "Эш против зловещих мертвецов", "Двойка", "Рэй Донован" и тот же "Ведьмак"), она достаточно киногенична, чтобы из экранизации получился красочный и запоминающийся жанровый образец. На большее сериал Уилера и Миллера всё равно едва ли может претендовать.

Текст на сайте Года литературы

Новости

Вышел трейлер финального сезона скандинавского сериала Netflix "Дождь" 15.07.2020
Netflix впервые опубликовал список своих самых популярных фильмов 15.07.2020
Вышел трейлер боевика "Проекта "Сила" от сценариста нового "Бэтмена" 15.07.2020
Стала известна причина смерти 27-летнего московского рэпера Murda Killa 15.07.2020
Оператор "Матрицы" Билл Поуп назвал работу с Вачовски пыткой 15.07.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Denis Major
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом 15.07.2020
Оливер Стоун: Голливуд безумен, как чаепитие из "Алисы в Стране Чудес" 15.07.2020
⧣ сериалы
Фото: Kinopoisk
Сериал с Джимом Керри "Шучу" закрывается после двух сезонов 15.07.2020
У звезды "Улиц разбитых фонарей" похитили ребенка 14.07.2020
Генри Кавилл рассказал, почему ему было сложно играть в "Ведьмаке" 14.07.2020
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ TV Promos
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 13.07.2020
Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" 13.07.2020
Новый сборник Стивена Кинга экранизируют Мёрфи, Аронофски и Стиллер 11.07.2020