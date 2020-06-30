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Вышел новый трейлер сериала "Проклятая" с "Флоки" из "Викингов"

Новости
    30.06.2020, 18:19
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix новый расширенный трейлер сериала "Проклятая" (Cursed), основанного на графической новелле Тома Уиллера с иллюстрациями Фрэнка Миллера.

Фото: kinopoisk.ru
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"Проклятая" представляет собой переосмысление Артуровского цикла, где все события показаны под непривычным углом - центром повествования становится девушка по имени Нимуэ. Напомним, что эта героиня, известная как Озерная фея, Вивиана и, собственно, Нимуэ, согласно разным циклам легенд и рыцарским романам вырастила Ланселота, обучилась магии у Мерлина, а позднее убила его. В трактовке Томаса Мэлори именно она вручает меч Артуру.

По сюжету сериала Нимуэ принадлежит к фэйри, но родичи сторонятся ее, так как на Нимуэ лежит проклятье - в детские годы она встретилась с демоном. Молодая колдунья возвращается в родную деревню, и ее глазам предстает пепелище: все дома разграблены, а жители убиты. Умирающая мать передает дочери меч (Экскалибур) и просит вручить его Мерлину. Но помимо завета матери у Нимуэ есть и куда более личная цель - месть.

На настоящий момент известно, что в роли Нимуэ зрители увидят Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему", "Достать ножи").

В образе Мерлина предстанет представитель семейства Скарсгордов, Густаф, брат Александра и Билла, и сын Стеллана Скарсгорда. Густафу не привыкать играть исторических персонажей - он успел побывать в роли Карла XI в "Вольных стрелках" (Snapphanar), Кнута I Эрикссона в картинах "Арн: Рыцарь-тамплиер" (Arn - Tempelriddaren) и "Арн: Королевство в конце пути (Arn - Riket vid vägens slut), а также запомнился многим в роли Флоки в канадско-ирландском сериале "Викинги".

Премьера "Проклятой" на Nelflix состоится 17 июля.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

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