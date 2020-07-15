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Испанский стыд

Рецензии
    15.07.2020, 15:20
Текст:   Дмитрий Сосновский
Пока премьера второго сезона "Ведьмака" отложена до лучших времён и зрители со сдержанным скепсисом ждут "женский ответ" Геральту из Ривии - "Проклятую", которая выйдет уже послезавтра, спрос на фэнтези не спадает. И Netflix в вынужденно затянувшемся межсезонье предложил ещё один сериал в этом жанре - "Монахиню-воина", основанную на забытых трэшевых комиксах Бена Данна.
Фото: youtube.com/ Kinoman Фото: youtube.com/ Kinoman
Фото: youtube.com/ Kinoman

Сразу скажем: поклонники кровавых саг с разборками на мечах в псевдосредневековом сеттинге могут смело идти мимо, здесь фэнтезийные элементы вплетены в нашу с вами современность. Впрочем, вслед мы предлагаем проследовать и всем остальным, потому что "Монахиня-воин" - в целом зрелище довольно скучное и вдобавок крайне нелепое.

Фото: youtube.com/ IGN
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Итак, погибает молодая девица Эйва (её играет миловидная, но при этом удивительным образом совершенно лишённая обаяния Альба Баптиста), ранее годами прикованная к кровати параличом. Очнувшись вдруг в морге, она обнаруживает, что не только воскресла, но также получила полный контроль над собственным телом и сверхспособности в придачу. Иными словами, проапгрейдилась, как в недавнем фильме с Логаном Маршаллом-Грином.

Всё дело в том, что её бездыханному телу посчастливилось оказаться в месте столкновения группировки элитного ордена боевых монахинь с дичайшими демонами ада. Во главе невест Христовых находится главная супермонахиня с ангельским нимбом в спине, который эти самые сверхспособности и даёт. Битва для ордена складывается не слишком удачно, и в результате нимбу срочно требуется новая носительница, не привлекающая внимания, - тут-то свежий труп Эйвы и приходится кстати.

Оценив обстановку и поняв, что оттачивание мастерства ведения боя в суровом испанском монастыре - не то, о чём она всю жизнь мечтала, барышня заявляет непрошеным спасительницам что-то в духе "Я девочка, я не хочу возглавлять армию Света и воевать с силами Зла, я хочу кружевные трусики и в ночной клуб". И отправляется восвояси, оставив огорошенных благодетельниц удивляться такой вопиющей неблагодарности и разрабатывать дальнейшую стратегию - ведь над пятой точкой Эйвы хранится важный артефакт, без которого война, считай, проиграна.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, нужно либо строптивую нахалку усмирить и склонить к сотрудничеству, либо нимб из неё изъять - что чревато для безответственной гедонистки фатальными последствиями. Сторонницы обоих вариантов устремляются за героиней в погоню, попутно друг другу всеми силами мешая. Адские демоны тоже тем временем, естественно, не дремлют. Есть ещё одна заинтересованная сторона - зловещая научная корпорация во главе с холодной дамочкой (Текла Рютен из "Залечь на дно в Брюгге"), которая хочет свести счёты с церковью.

Эйва, заручившись поддержкой юного клошарствующего по всей Европе раздолбая (недвусмысленно к ней подкатывающего и изображающего сочувствие), пускается в бега, но обстоятельства коварно не дают ей спокойно компенсировать годы, проведённые в неуютной постели мрачной богадельни. Разворот избранной к принятию своей неизбежной судьбы происходит постепенно и стимулируется мелкими дозами экшна, поэтому до реального развития истории придётся подождать несколько эпизодов (всего их десять), в основном состоящих из невыносимого тинейджерского мыла с неловкими попытками "молодёжно шутить".

Фото: kinopoisk.ru
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Когда же доходит до дела, по этому мылу начинаешь даже скучать - как внешне, так и содержательно фэнтезийная составляющая представляет собой совершенное убожество. На демонов, с которыми Эйве приходится бороться, без слёз не взглянешь, да и вообще, откровенно говоря, визуальная сторона "Монахини-война" - один сплошной копеечный стыд. Что касается сюжета, он, помимо никуда не девшихся пубертатных страданий, собран из наивных ватиканских интриг "под Дэна Брауна" и идиотской "библейской" мистики. А сверху, разумеется, обмазан обязательными антипатриархальными и антиклерикальными выделениями.

Следование трендам здесь настолько топорно, что и связанный с этим "твист" в финале сезона раскусить проще простого. В довершение ко всему сезон завершается бесцеремоннейшим клиффхенгером, подразумевающим, что вот дальше-то начнётся нечто по-настоящему интересное. Но даже если это халтурное недоразумение и получит продолжение, веры этим оптимистичным посулам нет никакой.

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