На светофоре останавливается большой серебристый пикап, а за ним - старенький красный универсал Volvo. У дамы за рулем универсала день не задался: проспала, только проснулась - узнала, что без пяти минут бывший муж-козёл собирается отсудить дом, затем встряла в пробку, опоздала на работу, из-за чего какой-то важный клиент отказался от каких-то там её услуг, а ещё же сына надо в школу отвезти. У водителя пикапа всё тоже не безоблачно: минувшей ночью он сжёг чей-то дом.

Видимо, из-за бессонной ночи и сопутствующих душевных переживаний водитель пикапа отвлекается и не замечает, что зелёный-то уже загорелся давно. А дама на Volvo нервно сигналит и грубо обгоняет на повороте. Чтобы снова встретиться с ним на следующем светофоре, уже рядышком, дверь в дверь. Происходит меж автолюбителями разговор, слово за слово, и, разозлившись на отказ извиниться, он обещает показать ей кузькину мать. Исполнение обещания мы и наблюдаем оставшуюся часть фильма.

Не далее как три месяца назад в российский онлайн-прокат выходило "Преследование" - приблизительно схожей тематики голландский триллер про маньяка, где, как и в данном случае, причиной конфликта стали небольшой инцидент на дороге и отказ принести извинения. Но куда там европейцам с американцами по части вот таких вот маньячных триллеров тягаться. Неистово законопослушный дедуля из "Преследования", конечно, по-своему замечательный, и всё же неистовый Рассел Кроу из "Неистового" его в неистовости превосходит на десять голов.

Он, начнем с того, одними габаритами вселяет трепет. Рассел Кроу и так никогда хлюпиком не был, а ныне вовсе сделался гороподобным верзилой. Такой вместе с ботинками сожрёт и не подавится. Персонаж его - характерно американский, в духе тамошних актуальных настроений. То есть мы о нем практически ничего толком не знаем, но по некоторым репликам и намёкам можем себе представить бэкграунд и в общих чертах нарисовать умозрительно психологический портрет: белый мужчина, конкретно обиженный жизнью и, в частности, женским полом.

О последнем свидетельствует диалог с персонажем Джимми Симпсона, который играет друга героини и по совместительству адвоката по бракоразводным процессам, появляясь на пару минут исключительно затем, чтобы Рассел Кроу его мощно приложил фэйсом об тэйбл. "Из-за таких, как ты, страдают нормальные мужики", - безапелляционно констатирует разгневанный носитель Y-хромосомы, подразумевая под "нормальными мужиками" в том числе себя, а под "такими" (на самом деле употребляется более крепкое выражение) - представителей указанной выше профессии. Тогда как героиня, напомним, - замученная мать-одиночка, у которой без пяти минут бывший муж - козёл. Стало быть, и досюда доносится грохот с фронтов войны гендеров.

Оный, впрочем, успешно заглушается чарующими звуками апокалипсиса, учиняемого психопатом-женоненавистником. Апокалипсиса не глобального, но вполне ощутимых масштабов: количество высокохудожественно разбитых и раздавленных между делом машин стремится к значениям, сопоставимым с аналогичными показателями какого-нибудь "Форсажа". Хотя, естественно, и не дотягивает до них. Потому что это всё-таки не совсем про то. Машины разбиваются и раздавливаются именно между делом, дорожный дестрой - отнюдь не цель и даже не средство, а увесистый, красочный, но - всего лишь бонус.

Основной здесь мотив, как было сказано, - показать кузькину мать отдельно взятой женщине. Для чего в ход идет, помимо прочего, воровство мобильного телефона и последующее его использование против своего владельца. Почти как в "Тексте" Глуховского-Шипенко, с той существенной разницей, что "Неистовый" вокруг простой мысли о превращении мобильного телефона в хранилище исчерпывающей личной информации не городит с умным видом огород банальных рассуждений о сущем. И Кристины Асмус нет (а это уже жаль).

Таким образом, пожалуй, лучшего варианта сейчас для возобновления походов в кинозалы после долгожданного снятия ограничений не придумать. Не великого ума, зато более чем удовлетворительной развлекательной ценности, не особо прорывной, но достаточно компетентный в своём жанре фильм - из тех, что как раз приятнее всего смотреть на подобающих размеров экране, чем шире и выше, тем лучше. Где полностью, во всей красе смогут поместиться и красиво разлетающийся транспорт, и свирепая физиономия Рассела Кроу. Не менее, кстати, красивая - для разбирающихся в свирепых физиономиях.

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