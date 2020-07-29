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"Форсаж 9" все-таки выйдет в кинотеатрах

Новости
    29.07.2020, 12:57
Текст:   Айгуль Бакирова

AMC Theatres и Universal достигли нового соглашения, благодаря которому "прокатное окно" (временной промежуток между прокатом фильма в кинотеатрах и его последующим появлением на стриминговых сервисах) будет сокращено до 17 дней. Новый курс знаменует собой радикальный сдвиг от стандартных 70-90 дней и может значительно сказаться на всей киноиндустрии, что создаст прецедент для других компаний и поставит под угрозу стабильные доходы кинотеатров.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Именно вопрос "прокатного окна" недавно стал предметом ожесточенных споров между киностудией Universal и прокатчиком AMC Theaters. Universal, вдохновившись высокой прибылью от показа фильма "Тролли: Мировой тур" именно на онлайн-платформе, начала настаивать на одновременном релизе фильмов в кинотеатрах и стриминговых сервисах. Директор AMC Theatres Адам Арон, возмутившись тем, что его не предупредили о релизе "Троллей 2" в Сети, пригрозил компании Universal запретить показ всех её фильмов в своих кинотеатрах. Вслед за AMC в конфликт со студией вступила вторая по величине сеть кинотеатров - Cineworld.

Данный запрет мог коснуться таких фильмов, как "Форсаж 9", "Мир Юрского периода" , "Миньоны: Грювитация", "Не время умирать" .

По словам Арона, такие меры ждали бы любую кинокомпанию, готовую нарушить правила "прокатного окна".

Фото: kinopoisk.ru
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"Кинотеатры продолжают оставаться краеугольным камнем нашего бизнеса", - прокомментировала данный вопрос Донна Лэнгли, председатель Universal Filmed Entertainment Group, в интервью CNBC.

Теперь кинокомпания Universal обладает возможностью предлагать зрителю ранний релиз любого своего фильма на онлайн-платформе, хотя вряд ли она будет прибегать к данной практике во время премьер таких крупнобюджетных блокбастеров, как "Форсаж 9" и "Мир Юрского периода".

Данный прецедент создаёт "окно переговорных возможностей", например, для Disney, Warner Bros., Sony и Paramount, которые тоже могут захотеть подобные привилегии в будущем.

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