Из-за коронавируса отменена премьера продолжения "Миньонов"

Премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" из-за пандемии коронавируса отложена на один год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новой датой старта проката называется 2 июля 2021 года, ранее на этот день был назначен сиквел мультика "Зверопой", который, в свою очередь, переехал на 22 декабря 2021.

Лента расскажет о юных годах Грю, который только начинает свой путь суперзлодейского становления вместе с армией забавных миньонов.

К сожалению, "Миньоны: Грювитация" - далеко не первый проект, павший жертвой обстоятельств, вызванных эпидемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony также отодвинула премьеры своих блокбастеров на следующий год.