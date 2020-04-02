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Из-за коронавируса отменена премьера продолжения "Миньонов"

Новости
    02.04.2020, 15:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Премьера мультфильма "Миньоны: Грювитация" из-за пандемии коронавируса отложена на один год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: kinopoisk.ru
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Новой датой старта проката называется 2 июля 2021 года, ранее на этот день был назначен сиквел мультика "Зверопой", который, в свою очередь, переехал на 22 декабря 2021.

Лента расскажет о юных годах Грю, который только начинает свой путь суперзлодейского становления вместе с армией забавных миньонов.

К сожалению, "Миньоны: Грювитация" - далеко не первый проект, павший жертвой обстоятельств, вызванных эпидемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Sony также отодвинула премьеры своих блокбастеров на следующий год.

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