Sony отложила выход "Морбиуса" с Джаредом Лето на год из-за коронавируса

Кинокомпания Sony последовала примеру других студий и перенесла премьеры своих блокбастеров на следующий год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди самых громких проектов этого списка можно выделить фильм "Морбиус", в котором американский актер и музыкант Джаред Лето должен был выступить в образе монстра-вампира, дополнив зарождающуюся киновселенную "Венома". Новой датой старта проката называется 19 марта 2021 года.

Также в числе перенесенных картин:

- "Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта 2021 года.

- Экранизация игры Uncharted - 8 октября 2021 года.

- "Кролик Питер 2" - 15 января 2021 года.

Больше всего не повезло военной драме "Грейхаунд" с Томом Хэнксом - у проекта теперь нет даже примерной даты выхода.

О других отменах и переносах кино- и телепроектов, связанных с эпидемией COVID-19, можно ознакомиться в отдельном материале.