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У "Человека-паука" появится еще один спин-офф

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    12.03.2020, 11:05
Текст:   Богдан Бобров

Sony запустила в разработку ещё один спин-офф с персонажами, связанными с Человеком-пауком. Об этом пишет The Wrap.

Примечательно, что сценаристом проекта называется Роберто Орси, который в свое время был причастен к созданию спорного фильма "Новый Человек-паук. Высокое напряжение". Также он работал над такими франшизами как "Стартрек" и "Трансформеры". За последнюю он даже был "награжден" антипремией "Золотая малина" за худший сценарий к "Мести падших".

Фото: предоставлено Disney
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Стоит отметить, новый спин-офф должен стать частью той самой "Вселенной Человека-паука без Человека-паука", которую сейчас развивает компания Sony. На данный момент показанные в ней события никак не пересекаются с киновселенной Marvel, хотя различные намеки на кроссовер время от времени все же появляются.

Начало вселенной положил "Веном" с Томом Харди. Кроме, того в настоящее время на различных стадиях производства находятся сиквел "Венома" и "Морбиус" с Джаредом Лето.

Кто станет главным героем следующего спин-оффа пока неизвестно, но среди возможных кандидатов называются такие малоизвестные персонажи как Серебряный Соболь, Черная кошка и Шелк. Все три относятся к слабому полу, что было бы очень актуально и идеально соответствовало современным трендам в киноиндустрии.

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