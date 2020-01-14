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Вышел трейлер фильма "Морбиус", в котором засветился Человек-паук

Новости
    14.01.2020, 09:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Sony Pictures вышел первый дублированный трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.

Фото: kinopoisk.ru
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В основе сюжета картины - редкая болезнь ученого Майкла Морбиуса. Ради изобретения лекарства он решается на опасный эксперимент с использованием крови летучих мышей, но что-то, очевидно, идет не по плану, в результате чего главный герой превращается в злобного мутанта-вампира.

Возможно, "Морбиус" - это вторая попытка Sony после "Венома" ещё немного "сблизиться" с киновселенной Marvel. Об этом говорят как минимум две интересные "пасхалки" в ролике.

Во-первых, ненадолго в кадр попадает плакат с Человеком-пауком, на котором красной краской сверху написано "убийца", что отсылает к концовке "Вдали от дома".

Во-вторых, в финале видео появляется Майкл Китон, сыгравший в MCU злодея Стервятника. Вместе эти трое - Морбиус, Веном и Стервятник, могут заложить основу для "Зловещей шестерки", экранизацию которой Sony вынашивает еще с середины нулевых.

Режиссер картины - Даниэль Эспиноса ("Живое", "Код доступа "Кейптаун").

Российская премьера назначена на 30 июля.

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