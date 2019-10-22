СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности

Джаред Лето, сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц" 2016 года, был крайне раздосадован, что на роль в фильме Тодда Филлипса про одного из главных злодеев комикс-вселенной DC позвали не его, а Хоакина Феникса.

По крайней мере, это утверждают источники The Hollywood Reporter, по чьим данным Лето был настолько разозлён, что попытался сорвать съёмки фильма.

Сообщается, что он жаловался на ситуацию своему агенту, также работающему с Филиппсом. И даже просил своего музыкального менеджера (напомним, Лето - ещё и музыкант, лидер популярной ню-метал-группы 30 Seconds to Mars) Ирвинга Азоффа поспособствовать тому, чтобы компания WB закрыла проект.

Напомним, роль Лето в "Отряде самоубийц" ожидалась в своё время с большим нетерпением, и его игру в целом приняли благожелательно. Однако экранного времени у Джокера в фильме Дэвида Эйера оказалось до обидного мало. По словам самого Лето, фильму сильно навредил монтаж - его должно было быть гораздо больше.

К счастью, если Джаред и пытался на самом деле всё испортить, ничего у него не удалось. И в результате фильм стал настоящей сенсацией, взяв главный приз в Венеции и сорвав немалый куш в прокате. А игра Феникса удостоилась множества заслуженных комплиментов.

О том, кто сыграет колоритного злодея в перезапуске "Отряда самоубийц", которым занимается Джеймс Ганн, пока сведений нет.