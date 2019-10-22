Новости

Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой 19:26
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю 19:20
Певицу Valentina госпитализировали после избиения в московской клинике 17:06
Вышел трейлер биографического фильма о вратаре Льве Яшине 16:22
Бузова купила квартиру за 120 миллионов 13:55

СМИ: Джаред Лето пытался сорвать съемки "Джокера" из ревности

Новости
    22.10.2019, 20:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джаред Лето, сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц" 2016 года, был крайне раздосадован, что на роль в фильме Тодда Филлипса про одного из главных злодеев комикс-вселенной DC позвали не его, а Хоакина Феникса.

Фото: предоставлено Disney
Режиссер "Стражей Галактики" продолжил спорить со Скорсезе и Копполой

По крайней мере, это утверждают источники The Hollywood Reporter, по чьим данным Лето был настолько разозлён, что попытался сорвать съёмки фильма.

Сообщается, что он жаловался на ситуацию своему агенту, также работающему с Филиппсом. И даже просил своего музыкального менеджера (напомним, Лето - ещё и музыкант, лидер популярной ню-метал-группы 30 Seconds to Mars) Ирвинга Азоффа поспособствовать тому, чтобы компания WB закрыла проект.

Напомним, роль Лето в "Отряде самоубийц" ожидалась в своё время с большим нетерпением, и его игру в целом приняли благожелательно. Однако экранного времени у Джокера в фильме Дэвида Эйера оказалось до обидного мало. По словам самого Лето, фильму сильно навредил монтаж - его должно было быть гораздо больше.

К счастью, если Джаред и пытался на самом деле всё испортить, ничего у него не удалось. И в результате фильм стал настоящей сенсацией, взяв главный приз в Венеции и сорвав немалый куш в прокате. А игра Феникса удостоилась множества заслуженных комплиментов.

О том, кто сыграет колоритного злодея в перезапуске "Отряда самоубийц", которым занимается Джеймс Ганн, пока сведений нет.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер третьего сезона "Короны" 13:28
Вышел трейлер финального сезона "Кремниевой долины" 12:39
Юрий Лоза объяснил, почему будущее ближе, чем мы думаем 12:31
Видео: Софи Лорен сыграла в "хичкоковской" рекламе макарон 12:20
⧣ Голливуд
Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел финальный трейлер девятого эпизода "Звездных войн" 11:13
Вышел первый русский трейлер "Бладшота" с Вином Дизелем 21.10.2019
Роберт Земекис может снять игровой ремейк "Пиноккио" 21.10.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Малефисенты" возглавило российский прокат 21.10.2019
Коппола и Скорсезе обрушились на комикс-блокбастеры 21.10.2019
Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 20.10.2019
⧣ скандалы
Фото: REUTERS/ Darrin Zammit
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 20.10.2019
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19.10.2019
Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли 18.10.2019