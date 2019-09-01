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"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут

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    01.09.2019, 16:02
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Джокер" Тодда Филлипса произвёл настоящий фурор на Венецианском фестивале.

Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут. Овации сопровождались возгласами: "Браво!".

Критики между тем наперебой хвалят фильм и лично исполнителя главной роли Хоакина Феникса.

Рейтинги картины тоже впечатляют: 87% "свежести" на Rotten Tomatoes и 9,7 баллов на IMDb.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон хочет сделать из нового "Терминатора" трилогию

Напомним, "Джокер", имеющий оригинальный сюжет, не связанный с комиксами, не входит в Расширенную вселенную DC.

Фильм выйдет в России 3 октября.

Тизеры и трейлеры смотрите здесь, здесь и здесь.

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