"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут

"Джокер" Тодда Филлипса произвёл настоящий фурор на Венецианском фестивале.

Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут. Овации сопровождались возгласами: "Браво!".

Критики между тем наперебой хвалят фильм и лично исполнителя главной роли Хоакина Феникса.

Рейтинги картины тоже впечатляют: 87% "свежести" на Rotten Tomatoes и 9,7 баллов на IMDb.

Напомним, "Джокер", имеющий оригинальный сюжет, не связанный с комиксами, не входит в Расширенную вселенную DC.

Фильм выйдет в России 3 октября.

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