"Джокеру" аплодировали в Венеции восемь минут

"Джокер" Тодда Филлипса произвёл настоящий фурор на Венецианском фестивале.
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут. Овации сопровождались возгласами: "Браво!".
Критики между тем наперебой хвалят фильм и лично исполнителя главной роли Хоакина Феникса.
Рейтинги картины тоже впечатляют: 87% "свежести" на Rotten Tomatoes и 9,7 баллов на IMDb.
Напомним, "Джокер", имеющий оригинальный сюжет, не связанный с комиксами, не входит в Расширенную вселенную DC.
Фильм выйдет в России 3 октября.