Выигравший благодаря Вуди Аллену "Оскар" Майкл Кейн отрекся от него

84-летний британский актер Майкл Кейн, один из самых уважаемых в истории кинематографа, пополнил ряды тех, кто публично отрекся от обвиненного в педофилии Вуди Аллена. Случилось это малоприятное действо в интервью артиста газете The Guardian.

В нем Кейн, ранее, кстати, заявлявший, что готов лично казнить уличенных в педофилии, напомнил о своей позиции: полная неприемлемость педофилии в любых ее проявлениях.

Актер указал, что ненавидит извращенцев истово. Что подтверждает его участие, как попечителя, в Национальном обществе Британии по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC).

Кейн крайне сожалеет об истории с Алленом, говоря, что искренне его любил. И о совместной работе с режиссером у него остались самые теплые воспоминания. И это именно он познакомил его с актрисой Мией Фэрроу. Но теперь, когда вскрылась вся нелицеприятная правда о противоестественных наклонностях Вуди, его, Кейна, никакими коврижками в фильм Аллена больше на заманить.

"Я ошеломлен", - прокомментировал актер выдвинутые против режиссера обвинения.

Кроме того, Кейн отметил в интервью, что, помимо сексуальной эксплуатации детей, он категорически не приемлет наркотики. И употребил запрещенное вещество лишь единожды. В результате так смеялся (пять часов подряд), что "чуть грыжа не вылезла". Все это довольно ужасно. Поэтому людям, которые увлечены опасными препаратами, он сильно не завидует.

В закромах Майкла Кейна, помимо сонма других наград, два "Оскара". За лучшую роль второго плана в "Правилах виноделов" Халльстрёма и в этой же номинации - за "Ханну и ее сестер" Аллена.

Плюс актер четырежды номинировался на главную кинопремию за главные мужские роли.

Напомним. Очередной виток педофильского скандала вокруг 82-летнего режиссера накрутился после полных слез и скорби воспоминаний его приемной дочери Дилан Фэрроу. Поднялась травля. Которую Алек Болдуин саркастично сравнил с сюжетом романа "Убить пересмешника".

Кроме того, Аллена поддержала актриса Дайан Китон.