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Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии

Новости
    23.03.2020, 14:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Том Хэнкс, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы.

"Привет, народ! Прошло две недели после обнаружения первых симптомов, и теперь нам лучше", - говорится в сообщении, которое актёр опубликовал в своём Twitter.

Напомним, Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились в Австралии на съёмках байопика об Элвисе Пресли, где Том играет одну из важных ролей.

Актёр также напомнил о важности бдительного отношения к гигиене.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что у Харви Вайнштейна, получившего 23 года за сексуальные преступления, тоже диагностировали коронавирус.

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