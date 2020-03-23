Заразившийся коронавирусом Том Хэнкс рассказал о своем самочувствии

Том Хэнкс, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии после выписки из больницы.

"Привет, народ! Прошло две недели после обнаружения первых симптомов, и теперь нам лучше", - говорится в сообщении, которое актёр опубликовал в своём Twitter.

Напомним, Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились в Австралии на съёмках байопика об Элвисе Пресли, где Том играет одну из важных ролей.

Актёр также напомнил о важности бдительного отношения к гигиене.

Напомним, сегодня СМИ сообщили, что у Харви Вайнштейна, получившего 23 года за сексуальные преступления, тоже диагностировали коронавирус.