Новости

Вышел трейлер "Неизбранных дорог" с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг 11:25
Вышел трейлер новой "Пилы" 10:51
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет 03:32
Канал Showtime закрыл сериал "Рэй Донован" 05.02.2020
Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы 05.02.2020

Вышел русский трейлер новых "Миньонов"

Новости
    06.02.2020, 11:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IlluminationRus Фото: youtube.com/ IlluminationRus
Фото: youtube.com/ IlluminationRus

На YouTube-канале IllluminationRus опубликован первый локализованный трейлер анимационной комедии "Миньоны. Грювитация" (Minions: The Rise of Gru), продолжения "Миньонов" 2015 года.

Фото: kinopoisk.ru
Финал "Коня БоДжека": прощание с лучшей драмедией десятилетия

Где, как можем приязненно наблюдать, будущий архизлодей Грю знакомится со своими будущими лимонообразными приспешниками. При самых энергичных обстоятельствах.

Выглядит всё, разумеется, феерично.

Сценарий ленты написал Синко Пол, работавший над "базовой" серией франшизы - над тремя частями "Гадкого я", "Тайной жизнью домашних животных" и "Бунтом ушастых".

Режиссеры - Кайл Балда ("Миньоны", "Лоракс", "Гадкий я 3") и дебютант большого метра Брэд Эблесон.

В российском прокате - со 2 июля.

Четвертый "Гадкий я" меж тем уже анонсирован.

Новости

Вокалист Rammstein выпустил клип в жанре хоррор 05.02.2020
Британские ученые назвали десять самых красивых мужчин Земли 05.02.2020
Капитана Марвел потребовали сделать чернокожей лесбиянкой 05.02.2020
Марго Робби может стать феей в новой экранизации "Питера Пэна" 05.02.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер второго сезона "Видоизмененного углерода" 05.02.2020
У звезды "Зачарованных" Доэрти диагностирована терминальная стадия рака 05.02.2020
Первый канал отказался от трансляции "Оскара" 04.02.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер фильма с Беном Аффлеком в роли алкоголика 04.02.2020
Вышел тизер продолжения "Большого Лебовски" 03.02.2020
Вышел трейлер сериала с Вайноной Райдер "Заговор против Америки" 03.02.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Новые "Плохие парни" вновь возглавили российский прокат 04.02.2020
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории 04.02.2020
Вышел русский трейлер кибербоевика с Дэниелом Рэдклиффом 03.02.2020