Вышел русский трейлер новых "Миньонов"

На YouTube-канале IllluminationRus опубликован первый локализованный трейлер анимационной комедии "Миньоны. Грювитация" (Minions: The Rise of Gru), продолжения "Миньонов" 2015 года.

Где, как можем приязненно наблюдать, будущий архизлодей Грю знакомится со своими будущими лимонообразными приспешниками. При самых энергичных обстоятельствах.

Выглядит всё, разумеется, феерично.

Сценарий ленты написал Синко Пол, работавший над "базовой" серией франшизы - над тремя частями "Гадкого я", "Тайной жизнью домашних животных" и "Бунтом ушастых".

Режиссеры - Кайл Балда ("Миньоны", "Лоракс", "Гадкий я 3") и дебютант большого метра Брэд Эблесон.

В российском прокате - со 2 июля.

Четвертый "Гадкий я" меж тем уже анонсирован.