Спустя четыре года студия выпускает сиквел. И во-первых, попадает впросак с датой премьеры - пандемия, карантин, самоизоляция, закрытые по всему миру кинотеатры (в РФ "Тролли" ожидаемо вышли в лидеры проката, оказавшись тем самым раком на безрыбье). Во-вторых, продукт значительно уступает по качеству первой части. Давайте вместе разберемся, почему.

Осчастливленных бергенов во второй части нет. Розочка и Цветан со товарищи ведут размеренную троллью жизнь с плясками и обнимашками, как вдруг выясняется, что мир гораздо больше и сложнее - есть еще несколько сообществ (или рас) троллей, и все они разделены разными жанрами музыки, которые исповедуются как религия и как образ жизни.

Музыкальная составляющая органично вписывалась в сказочный сюжет первой части и была призвана "цеплять" более взрослую аудиторию. Построить сюжет на музыкальных различиях - идея сомнительная в силу того, что теперь целевая аудитория проекта размыта. Какое дело шестилеткам до того, что есть фанк, есть кантри, есть поп, а есть реггетон (жанровая выборка вообще довольно странная)? Тем более что в "Мировом туре" абсолютно все стили звучат одинаково попсово.

Сюжет строится на том, что хардрок-тролли хотят обратить всех собратьев в свою "веру" и уничтожить всю остальную музыку. Наверное, подросткам на рубеже 1990-2000-х, когда набирали популярность разные субкультуры и за свои музыкальные предпочтения можно было получить "по кепке", такая идея зашла бы хорошо (но опять же, кому? "Тролли" - слишком детский проект). Но в 2020 году, когда смешались не только все стили музыки, но и разные виды искусства, сюжет воспринимается по-дурацки наивно.

Если создатели пытались войти во всеобщий культурный дискурс о толерантности и равенстве, то тут тоже возникают вопросы. Вот например, диснеевский "Зверополис", в котором есть иносказательные хищники и травоядные - все аллюзии понятны, но прямое указание на реальные группы людей отсутствует. А что должен подумать ребенок, посмотрев "Мировой тур"? Что вполне реальные фанаты Black Sabbath (Оззи Осборн зачем-то поучаствовал в оригинальной озвучке) или какой-нибудь "Алисы" (в дубляже Константина Кинчева нет, зато есть Дима Билан и Михаил Галустян) - это опасные злодеи, которых стоит побаиваться? Конечно, в финале следует нехитрая мораль, которая должна все эти различия нивелировать, но осадочек, осадочек-то остается! На фоне плюшево-розового мира троллей нарочито "рокерская" стилистика действительно смотрится угрожающе.

Уследить за поворотами истории сложно даже взрослому, сценаристы явно перемудрили. Злые несчастные бергены хотят сожрать веселых троллей ради счастья, но тролли доказывают, что счастье можно найти внутри каждого и не надо никого есть - это синопсис первых "Троллей", все предельно ясно и даже немного поучительно. А что во второй части? Какие-то волшебные струны, которые хранят музыку каждого сообщества троллей, "рокерский" геноцид, "мы все разные, но на самом деле одинаковые", "мы все одинаковые, но на самом деле - разные", "все это уже было в прошлом", "в прошлом все это уже было, но на самом деле было не так"... Персонажей слишком много, повествование рваное само по себе, а еще периодически все поют и танцуют, как в Болливуде.

Очевидных достоинств в "Мирового тура" - не больше двух. Это полюбившиеся многим детям персонажи, которые на этот раз демонстрируют, как важно уметь прислушиваться к близким и не совершать необдуманных поступков, не взвесив все за и против и не изучив вопрос. И удачное техническое исполнение - расширенная Вселенная троллей действительно очень разнообразна и детализирована. В остальном же новые "Тролли" - это невнятная мешанина героев и сомнительных сценарных решений, ориентированная на аудиторию неясного возраста.

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