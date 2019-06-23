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Трейлер: Оззи Осборн и Джастин Тимберлейк в продолжении "Троллей"

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    23.06.2019, 18:43
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале DreamWorksTV опубликован кислотного вида трейлер полнометражной анимационной ленты "Тролли 2" ("Мировой тут троллей" - Trolls World Tour в оригинале), сиквела "Троллей" 2016 года.

Примечателен опус тем, что на его озвучке поработал Князь Тьмы Оззи Осборн, подаривший голос грозному персонажу Трэшу - лидеру племени рок-троллей.

Сюжет следующий: герои узнают, что в их мире есть шесть племен музыкальных троллей - тролли от классики, фанка, от кантри, техно, от поп-музыки и, собственно, рока.

При этом Трэш и его дочь Королева Барб (Рэйчел Блум) остальных предсказуемо презирают, алчут уничтожить и господствовать в музыкальном мире единолично. Чему тролльчиха Поппи (Анна Кендрик), Бранч (Джастин Тимберлейк) и их друзья оппонируют, объединившись для борьбы со злодеями.

Режиссер - Уолт Дорн (первые "Тролли", "Губка Боб", франшиза про Шрека).

Российская премьера - 19 марта 2020 года.

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