Крупнейшая сеть кинотеатров мира объявила бойкот фильмам Universal

Руководство американской сети кинотеатров AMC, в 2016 году ставшей крупнейшей в мире, заявило, что не будет показывать фильмы студии Universal.

Камнем преткновения стали вторые "Тролли", чей прокат был сорван пандемией коронавируса. В результате студия Universal решила продавать сиквел популярного мультфильма в интернете. И вскоре сообщила о небывалом успехе: онлайн-премьера "Троллей 2" стала самой успешной за всю историю, заработав за первые три недели 100 миллионов долларов (что сравнимо с выручкой первых "Троллей" - 116 миллионов).

Глава NBCUniversal Джефф Шелл радостно выразил предположение, что за таким форматом будущее и не исключил, что студия им воспользуется в ближайшее время. Всё это привело хозяев кинотеатров в бешенство.

"У Universal нет оснований для использования сложившихся обстоятельств как повода для игнорирования настоящих театральных релизов", - гневно заявил глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Фитиан, напомнив о "неповторимом опыте", который даёт большой экран, и выразив уверенность в том, что многие с удовольствием бы посмотрели новых "Троллей" в кинотеатрах, если бы не эпидемия.

Вице-президент ассоциации Патрик Коркоран подчеркнул, что представители Universal не уведомили их о релизе "Троллей 2", и назвал позицию студии "деструктивной".

Другие крупные премьеры, ранее назначенные на ставший кризисным период, - в том числе и премьеры Universal - были отложены, вторые "Тролли" оказались одним из немногих исключений.

Вскоре глава сети кинотеатров AMC Адам Арон написал председателю Universal Filmed Entertainment Group Донне Лэнгли достаточно резкое письмо с яростной критикой Шелла и указанием на недопустимость его слов.

"Грустно это говорить, но комментарии Джеффа касательно односторонних действий и намерений Universal не оставляют нам выбора. Поэтому с этого момента AMC отказывается от демонстрации любых фильмов Universal в своих кинотеатрах в США, Европе и на Ближнем Востоке", - приводит текст письма THR.

Universal, однако, не сдаётся и стоит на своём. В распространённом Deadline заявлении руководства студии говорится, что оно "разочаровано скоординированной атакой" AMC и ассоциации. И, рассчитывая на переговоры с партнёрами, всё же оставляет за собой право выпускать фильмы сразу в кинотеатрах и в интернете в случаях, "когда это имеет коммерческий смысл".