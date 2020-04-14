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Онлайн-премьера "Троллей 2" стала самой успешной в истории

Новости
    14.04.2020, 12:15
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-премьера сиквела сказочного детского мультика "Тролли" стала самой успешной за всю историю. Во всяком случае, так утверждает студия Universal.

Фильм, который успел выйти в России до закрытия кинотеатров (и захватить лидерство в прокате), в США сразу отправился на онлайн-платформы, где в первые дни был доступен за 19 долларов 99 центов. И получил отличную кассу, добившись лучших продаж в первый день и в первый уикенд.

Предыдущий рекорд, сообщает THR со ссылкой на данные студии, принадлежал второму "Миру Юрского периода", который новые "Тролли" перекрыли в десять раз.

При этом мультик сейчас идёт в тех кинотеатрах, которые всё ещё открыты в США (да, такие есть), но там показатели скромные.

Наша рецензия на фильм "Тролли: Мировой тур" - здесь.

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