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Названа дата возобновления съемок "Мира Юрского периода 3"

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    17.06.2020, 16:41
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

"Мир Юрского периода 3" станет первым крупным фильмом, съемки которого возобновятся в Великобритании в ближайшее время.

Фото: twitter.com/ UmbrellaAcad
Появились свежие кадры из второго сезона сериала "Корпорация "Амбрелла"

Как подтвердила студия Universal, съемки фильма продолжатся 6 июля 2020 года, спустя почти четыре месяца после того, как они были приостановлены из-за пандемии.

Universal Pictures потратит около пяти миллионов долларов на осуществление мер безопасности, которые включают в себя регулярное тестирование всего актёрского состава и съемочной группы, установку станций дезинфекции, присутствие медицинского персонала, возведение "зеленых зон" и так далее, сообщает Deadline.

Внесенные коррективы не скажутся на сюжете фильма, так как сцены с участием большого количества людей успели отснять ещё весной.

Фильм "Мир Юрского периода 3" - не единственный крупный проект, съемки которого проводились в Великобритании и были перенесены на неопределенный срок в результате пандемии.

Приостановлены были также съемки нового "Бэтмена" киностудии Warner Brothers, "Фантастических тварей 3" и "Русалочки".

В главных ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Лора Дерн, Джефф Голдблюм. Режиссер фильма - Колин Треворроу.

Ранее мы писали о возобновлении съёмок "Аватара 2", откуда уже выложили первое фото.

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