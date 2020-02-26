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Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3"

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    26.02.2020, 17:35
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Стартовали съемки третьей части "Мира Юрского периода". Который, напомним, есть крайне нестыдное продолжение оригинальной трилогии, высокотехнологично и еще более зрелищно живописующей бедствия, несомые клонированными ящерами.

Кроме того, раскрыто название ленты: из Twitter режиссера Колина Треворроу мы теперь осведомлены, что картина называется "Мир Юрского периода: Власть" (Jurassic World: Dominion) - так обозначено на "хлопушке" фильма.

Франшизу про локальный новый Юрский период студия Universal и Треворроу перезапустили в 2015-м, после чего компания вновь начала купаться в деньгах.

Первый "Мир" при бюджете в 150 000 000 долларов одолел в мировом прокате планку в более чем 1 670 400 600, второй, поставленный уже Хуаном Антонио Байоной также не посрамил - без малого 1 310 000 000 при бюджете в 170 миллионов.

Фото: youtube.com/ Penny Dreadful on SHOWTIME
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер

В обоих случаях на экране откровенно есть на что во все глаза посмотреть, тогда как Крис "Звездный Лорд" Пратт стабильно снабжает происходящее юмористическими элементами.

В триквел Пратт, разумеется, вернется.

Плюс ждем и актеров оригинала - Сэма Нила, Лору Дерн и Джеффа Голдблюма. Сюжет не раскрывается.

Российская премьера - 10 июня 2021 года.

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