Съемки новых "Фантастических тварей" отменены из-за коронавируса

Очередная крупная неприятность из-за коронавируса - вопреки прозвучавшим буквально пару дней назад заверениям, что съемки третьей части "Фантастических тварей" все-таки могут стартовать на этой неделе, студия, поразмыслив, решила не рисковать.

Как передает ScreenRant, Warner Bros. откладывает производство картины.

При этом стоит напомнить, что третья часть приквелов к "Гарри Поттеру" и без того натерпелась: и в связи с глубокими личными проблемами Джонни Деппа, задействованного в серии, и в связи с тем, что вторая часть не оправдала возложенных на нее студией надежд в финансовом плане.

Когда именно стоит ждать возобновления работ - неизвестно.

Но нужно подчеркнуть огромную важность Fantastic Beasts 3 для франшизы, ведь от нее зависит, будут ли сняты остальные картины серии, которых зрителям наобещали целых пять штук.

При этом наиболее оптимистично настроенные аналитики рассуждают в том направлении, что от очередного переноса ленте может быть и польза - это даст время сценаристам еще более тщательно поработать над шлифованием и полировкой деталей.