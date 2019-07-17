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17.07.2019 13:33
Рубрика: Культура

Назван претендент на роль принца в новой "Русалочке"

Текст: Мария Воронова
Фото: AP Photo / Evan Agostini/Invision Фото: AP Photo / Evan Agostini/Invision
Фото: AP Photo / Evan Agostini/Invision

Актер Гарри Стайлз, также известный как солист ныне взявшей творческую паузу британской группы One Direction, может сыграть принца Эрика в новой экранизации "Русалочки", сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что переговоры студии и актера только начались.

Фото: instagram.com/ terrycrews
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Режиссер Роб Маршалл находится в активном поиске актеров для экранизации мультфильма "Русалочка" (1989), созданного по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона. Недавно на роль Ариэль утвердили американскую актрису Хэйли Бэйли, участницу группы Chloe x Halle. Теперь очередь выбирать актера на роль ее возлюбленного.

По сюжету, русалочка влюбляется в принца Эрика, которого она спасает после кораблекрушения, и ради него заключает сделку с морской ведьмой Урсулой, чтобы та даровала ей ноги в обмен на голос. В новой экранизации музыка станет одной из главных тем, в то время как в мультфильме Эрик не исполнил ни одной песни. Композитор Алан Менкен, который работал над саундтреком к мультфильму, создаст музыку и к новому фильму.

Кстати, Гарри Стайлз, активно занимающийся актерской карьерой после дебюта в "Дюнкерке" Кристофера Нолана, также претендовал на роль Элвиса Пресле в новом байопике. В итоге роль досталась Остину Батлеру.

Фото: kinopoisk.ru
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