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Появился новый кадр из "Не время умирать": Рами Малек в маске

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    09.07.2020, 12:27
Текст:   Евгения Акулова

Издание Empire поделилось новым кадром долгожданного 25 фильма об агенте 007 "Не время умирать". На снимке запечатлен главный противник британского шпиона - злодей Сафин, в образе которого предстанет оскароносный Рами Малек.

Фото: kinopoisk.ru
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Надо сказать, что из-за жуткой белой маски и того, что он стоит за стеклянной дверью, вид у главного антагониста Джеймса Бонда получился довольно сюрреалистичный. По сюжету Сафин обладает некой смертоносной эко-технологией и может стать самым опасным противником неубиваемого супершпиона.

Отметим, что юбилейная часть "бондианы" ожидалась еще весной, однако эпидемия коронавируса спутала продюсерам все карты. Как отметил режиссер боевика Кэри Фукунага ("Настоящий детектив"), он понимает, что в ближайшее время зрители вряд ли отправятся в кинотеатры. "Конечно, сейчас у нас появилась возможность что-то доработать, но не факт, что изменения сделают фильм лучше. Мы закончили работу над картиной, я морально и эмоционально завершил свой проект", - добавил он.

В России релиз "Не время умирать" намечен на 19 ноября. Вместе с Дэниелом Крэйгом и звездой "Богемской рапсодии" в 25-й части франшизы отметились Ана де Армас, Леа Сейду, Рэйф Файнс, Наоми Харрис и Билли Магнуссен.

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