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МакКонахи сыграет в новом сериале от создателя "Настоящего детектива"

Новости
    29.01.2020, 22:30
Текст:   Богдан Бобров

Ник Пиццолатто, стойко ассоциирующийся у современного зрителя с "Настоящим детективом" от HBO, готовит еще один сериал - под названием "Искупитель" (Redeemer), для кабельного канала FX. С Мэттью МакКонахи в главной роли, что в свете их прежнего сотрудничества немаловажно. Об этом сообщает Variety.

Фото: twitter.com/ bbcdoctorwho
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Кроме того, они оба выступят в качестве исполнительных продюсеров шоу.

В основу сюжета проекта лег роман "Прихожанин" Патрика Колмана. Он рассказывает о бывшем сотруднике охраны премьер-министра, который, начав расследование о без вести пропавшей женщине, в итоге сталкивается с прогнившей коррупционной системой и множественными преступными заговорами.

Первый сезон "Настоящего детектива" вышел в 2014 году, и стал настоящей "бомбой", по сути, в очередной раз перезапустившей карьеру МакКонахи. После было выпущено еще два сезона, которые не смогли повторить успеха оригинала. Наш обзор последнего на данный момент сезона читайте здесь.

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