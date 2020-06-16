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Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли

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    16.06.2020, 12:57
Текст:   Олег Усков

Премьера юбилейного и многострадального кинофильма о суперагенте Джемсе Бонде, после которой Крэйг расстанется с образом агента 007, вновь переехала. Но на этот раз уже в лучшую сторону - фильм выйдет чуть пораньше.

Как транслирует официальный Twitter франшизы, американская премьера ленты "Не время умирать" состоится 20 ноября вместо заявленного ранее 25-го. Британский зритель увидит картину 12-го, российский - 19-го, сообщили в Universal Piсtures International Russia. При этом раньше всех нового "Бонда" увидят французы - уже 11-го.

Трейлер смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что главной музыкальной темой картины стала песня Билли Айлиш.

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