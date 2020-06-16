Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли

Премьера юбилейного и многострадального кинофильма о суперагенте Джемсе Бонде, после которой Крэйг расстанется с образом агента 007, вновь переехала. Но на этот раз уже в лучшую сторону - фильм выйдет чуть пораньше.

Как транслирует официальный Twitter франшизы, американская премьера ленты "Не время умирать" состоится 20 ноября вместо заявленного ранее 25-го. Британский зритель увидит картину 12-го, российский - 19-го, сообщили в Universal Piсtures International Russia. При этом раньше всех нового "Бонда" увидят французы - уже 11-го.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Трейлер смотрите здесь.

Ранее сообщалось, что главной музыкальной темой картины стала песня Билли Айлиш.