ЕГЭ по точным наукам могут перенести на компьютеры

- Конечно, под сдачу на компьютерах больше всего подходят предметы естественнонаучного направления, - рассказал он. - Точные науки, скорее всего, в будущем будут первыми предметами, которые смогут претендовать на переход в такой формат.

Также глава Рособрнадзора отметил: сдачу экзаменов по гуманитарным предметам вряд ли можно будет перенести на компьютеры. Причина: искусственный интеллект не чувствует эмоции человека, который излагает свои мысли.

- Неважно, исторический это диктант, литература или русский язык, - добавил Музаев.

Напомним, ранее стало известно, что ЕГЭ по информатике в новом учебном году впервые пройдет на компьютерах.