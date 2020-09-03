Экс-губернатору Хабаровского края просят продлить арест

В подчинении Сергея Фурагала находилось структурное подразделение, которое занималось устранением неугодных ему лиц. Об этом во время заседания в Басманном суде, где решался вопрос о продлении ареста экс-губернатора Хабаровского края, сообщил представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев.

По его словам, в деле есть лица, в том числе свидетели, которые испытывают страх и трепет, исходящий от главного обвиняемого и других обвиняемых. При этом, как отметил представитель Генпрокуратуры, в настоящее время эта угроза не ликвидирована. В свою очередь, представитель Следственного комитета также сообщил суду, что от отдельных участников уголовного судопроизводства поступили просьбы о предоставлении государственной защиты. Все они, по его словам,были удовлетворены.

Кроме того, прокурор заявил, что экс-губеранатор Фургал посмотрел на публичные демонстрации и пришел к выводу, что он великий государственный деятель, ​ решив использовать в своих интересах общественные движения. "Вы шантажируете этим участников процесса, меня как прокурора", - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня Фургал дистанцировался от протестов и не заявлял о политической подоплеке дела. После нескольких минут заседания следствие и прокуратора попросили закрыть от прессы дальнейшее рассмотрение вопроса о продлении ареста. Фургал, напротив, настаивал на открытом процессе. Выслушав стороны, суд в итоге закрыл процесс и удалил прессу и слушателей из зала.