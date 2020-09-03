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03.09.2020 23:27
Рубрика: Спорт

Талант для "Аталанты"

В Италии считают, что Алексей Миранчук может стать одним из лидеров четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 198(8252)
На неделе полузащитник сборной России Алексей Миранчук прибыл в Бергамо, где он прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с "Аталантой". К слову, Миранчук успел уже определиться с игровым номером: за новую команду хавбек будет выступать под знакомым ему по "Локомотиву" 59-м номером.
Алексеем Миранчуком интересовались "Рома", "Милан" и "Ювентус", но россиянин выбрал "Аталанту". Фото: Михаил Синицын/ РГ Алексеем Миранчуком интересовались "Рома", "Милан" и "Ювентус", но россиянин выбрал "Аталанту". Фото: Михаил Синицын/ РГ
Алексеем Миранчуком интересовались "Рома", "Милан" и "Ювентус", но россиянин выбрал "Аталанту". Фото: Михаил Синицын/ РГ

Трансфер Алексея привлек много внимания не только в нашей стране, но и на Апеннинах. В последние годы "Аталанта" стала одной из самых ярких команд Италии и неудивительно, что за ней пристально следят и обсуждают ее перспективы. В интервью "РГ" журналист авторитетного портала Goal.com Ренато Маизани порассуждал о шансах Миранчука закрепиться в новом клубе и о том, в какой роли его видит главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука

Какие перспективы у Миранчука в "Аталанте"?

Ренато Маизани: Без Йосипа Иличича у "Аталанты" есть четыре игрока - Алехандро Гомес, Руслан Малиновский, Марио Пашалич и Миранчук, которые могут располагаться под двумя нападающими. Думаю, у всех будет шанс себя проявить. Вполне допускаю, что Алексей станет одним из ведущих футболистов команды. Сейчас у бергамасков два ярко выраженных лидера - Гомес и Сапата. Миранчук может стать третьим в этом списке.

Гасперини - этот тот тренер, который может помочь Миранчуку в ключевой момент его карьеры?

Ренато Маизани: Конечно. В Италии он уже давно известен работой с молодыми игроками. Гасперини умеет выводить их на высокий уровень. Последние примеры - Ханс Хатебур, Робин Госенс и Тимоти Кастань. Миранчуку в этом плане повезло, остальное будет зависеть от него.

Что в Италии знают о Миранчуке?

Ренато Маизани: Мы узнали о нем, когда он забил два гола "Ювентусу" в групповой стадии прошлой Лиги чемпионов. Я бы обратил внимание на его левую ногу и умение отлично бить за пределами штрафной. Неслучайно, что им зимой интересовались "Милан" и "Ювентус". Но, на мой взгляд, "Аталанта" - идеальная команда для Алексея на данный момент.

Алексей привык к жизни в мегаполисе - Москве. Ему будет сложно после Москвы в Бергамо?

Ренато Маизани: Думаю, нет. Бергамо - это не какая-то деревушка. В городе достаточно интересных мест, событий. Скучать ему не придется. Кроме того, Бергамо находится недалеко от Милана.

Фото: Reuters
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В контракте легионеров "Аталанты" есть пункт, что они должны за определенный срок выучить итальянский язык?

Ренато Маизани: Думаю, нет. Конечно, если игрок выучит язык, это пойдет ему только на пользу. Хотя на первое время может хватить и каких-то футбольных терминов.

Каких еще российских игроков знают в Италии?

Ренато Маизани: Помимо теперь уже Миранчука, у нас хорошо знают Головина, Дзюбу, Кокорина, Акинфеева и Жиркова.

Тем временем

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг из 30 лучших клубов мира по количеству выигранных трофеев в XXI веке. Россия представлена в этом списке столичным ЦСКА.

Армейцы заняли 27-е место. С 2000 года "красно-синие" завоевали 21 трофей. Самым титулованным клубом признан египетский "Аль-Ахли" (41 трофей).

Добавим, что в четверг сборная России провела первый матч в году - против Сербии в Лиге наций.

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