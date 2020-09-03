Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию

Перенаправление экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси в обход Литвы через российские порты обсуждается сейчас Москвой и Минском, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, наша страна заинтересована реализовывать нефтепродукты, производимые в Беларуси, через российские порты - Санкт-Петербург и Усть-Луга. Пока основной поток экспорта нефтепродуктов республики идет через порты Литвы.

Сейчас прорабатываются экономические условия перенаправления поставок между транспортными компаниями, портовыми и "Белнефтехимом", сказал Александр Новак.

Ранее, в 2017 году президент России Владимир Путин уже поручал Минэнерго проработать возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.