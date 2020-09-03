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03.09.2020 12:59
Рубрика: В мире

Евросоюзу вновь грозит хаос на границах

Текст: Александр Саможнев

Послы стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе не смогли принять конкретных решений относительно ограничений на поездки внутри Европы из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вопрос о том, как это сделать, остается открытым. Консультации должны продолжиться в понедельник, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: iStock
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"Слишком много путаницы. Каждое государство-член действует самостоятельно, - заявил председатель Европарламента Давид Сассоли. - Ситуация серьезная. Только Еврокомиссия может обеспечить гармонизацию правил".

Сасолли потребовала от стран-членов предоставить Еврокомиссии право по координации действий во избежание "хаоса". Однако поскольку политика в области здравоохранения является национальной компетенцией, правительства должны дать ЕК соответствующий мандат.

Послы стран-членов ЕС высказались за продолжение дискуссии в понедельник в рамках органа, ответственного за кризисное реагирование. Прежде всего, вопросы должны быть сфокусированы на "сопоставимости эпидемиологических данных и коммуникации".

Между тем Германия, которая председательствует в ЕС, призвала европейские государства не закрывать границы для сохранения единства Шенгенской зоны. Однако с ростом заболеваемости вновь стали создаться барьеры на границах в Европе.

Дания еще в апреле начала ограничивать въезд туристов из других стран. Финляндия вновь ввела контроль над въезжающими гражданами. В списки с плохой эпидемиологической ситуацией, в том числе, попали Испания и Франция. А Венгрия вовсе запретила въезд всем иностранным гражданам. Еврокомиссия критиковала за то, что венгры никого не информировали до закрытия границ, которые вступили в силу в полночь во вторник. Целью является защита пожилых людей и обеспечение спокойного начала учебного года, пояснили венгерские власти.

"Закрытие границ может показаться действенным способом борьбы с вирусом. Но это тревожит Евросоюз, построенный на свободном перемещении граждан. Национальные правительства снова действуют в своих национальных интересах. Это не только подрывает идею Шенгена, но и ставит под сомнение идею того, что значит быть гражданином ЕС", - подвел итоги дискуссии телеканал Euronews.

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