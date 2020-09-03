ФАС возбудила дело против блогера за демонстрацию этикетки вермута

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении российского блогера Анастасии Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале. В ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого демонстрируется зрителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уточнение УФАС.

"В ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого демонстрируется зрителям. Также в ролике используется брендированный бокал. При этом тоник, который также используется для приготовления коктейля, не идентифицируется", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Управлением контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России "на YouTube-канале "Настя Ивлеева" зафиксирован видеоролик от 24.10.2019 "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0" с рекламой итальянского вермута".

"В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара - в данном случае алкогольного напитка определенной марки", - поясняет врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС Александр Евлампиев, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно закону "О рекламе", реклама алкоголя в сети "Интернет" запрещена.

На странице блогера в Instagram указано, что блог имеет 17,9 млн подписчиков