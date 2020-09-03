Фильм "Довод" Кристофера Нолана вышел на экраны российских кинотеатров

Фильм "Довод" Кристофера Нолана, о который уже сточили перья критики, а режиссеры и сценаристы, наоборот, вдохновляясь им, приготовили свои орудия труда - мечта любого психотерапевта. Ведь картина, по сути, о том, что человек возвращается в прошлое, "отматывает назад", чтобы в настоящем и будущем не позволить умереть чему-то важному для него. Обычно это связано с любовью. А также - с честью и долгом.

Но если бы Кристофер Нолан рассказал об этом тихую и камерную историю, разве можно было бы рассчитывать на большие кассовые сборы? Поэтому в блокбастере - все, как положено: война, шпионы, оружие, ангары-самолеты, боевики, захват в Киевском (!) Оперном театре, который снимали в Таллине. Русский олигарх - в центре событий - очень модная сейчас в мировом кинематографе тема. Когда это поймут наши творцы, у которых в фильмах всего два типа олигарха, и эти роли исполняют Владимир Машков и Андрей Смоляков, то на Западе снимут уже все фильмы про нашу историю и получат за них все "Эмми", "Золотые Глобусы" и "Оскары", а мы так и останемся с патриотическими спортивными драмами и попытками создать фэнтези по-российски, которые еще продать на Запад и Восток можно, но получить за них награды - никогда.

Но это было лирическое отступление. Итак - русский олигарх - газлайтер и абьюзер. Вот уж Нолан точно мог обойтись без этого актуального реверанса в сторону движения #metoo, однако - как считают некоторые маниакальные души - и психотерапевты опять же, не устанут с этим разбираться - где страх, там и секс. Красотка жена, которая будет бороться за себя и ребенка, и поможет ей в этом главный герой - Протагонист (это его имя - оцените) и мировая общественность. Молчаливый шеф охраны, ибо охранник может быть разговорчивым только в фильме типа "Телохранитель", и то это - предел болтливости. Можно было бы и не останавливаться на этом персонаже, но его играет российский актер Юрий Колокольников, которым гордится вся страна. И этим он сильно напоминает своего же героя из фильма Михаила Идова "Юморист": актер из картины уже был на Западе во времена СССР, а все остальные - нет. И вот он всем рассказывает - как это быть приближенным к буржуям и цивилизации.

Если бы в России была номинация "Самый желанный киногерой месяца для интервью" - Колокольников занял бы первую строчку. Но это было второе лирическое отступление. Вернемся к очередному герою "Довода". Это - верный и настоящий друг, который был только в прошедшем времени, а в настоящем и будущем растворяется непонятным образом. Поскольку до сих пор были названы имена лишь российских звезд - обозначим западных, без которых сборы в кинотеатрах также невозможны. Олигарха играет почти всегда прежде положительный Кеннет Брана, и он крайне хорош и правдоподобен в этой роли. Красавица Элизабет Дебики, глядя на которую невозможно не подумать об ее будущей роли - принцессе Диане, что дает дополнительный стимул Протагонисту - он же актер Джордж Дэвид Вашингтон - спасать ее, - в роли третируемой жены. А верного друга играет Роберт Паттинсон. И при взгляде на него девичье сердце трепещет, как и при просмотре пресловутых "Сумерек". И перевоплощение в надежного друга идет ему куда больше, чем роль садиста, в которой мы его недавно видели, в фильме "В ожидании варваров".

Согласно истории, рассказанной в фильме "Довод", люди овладели таким качеством, как инвертивность от слова "инверсия" - то есть возможностью взаимодействовать с будущим так, чтобы оно могло влиять на настоящее. Но люди - они всего лишь люди, и все человеческое им - чуждо, поэтому они это будущее пытаются заставить работать на себя самым неприглядным образом. Примечательно, что за всеми злодеями стоит женщина из Индии, и в этом плане - фильм "Довод" - мечта любого философа. Ибо философские теории из разряда тех, где мы находимся, и что на самом деле видим, использованы в нем грамотно, и видно, что изучены Ноланом с тщательностью и уважением. Так что, если действительно "отмотать" назад в прошлое, было бы интересно устроить культпоход в кино для господ Юнга, Сартра, Шопенгауэра и примкнувшего к ним Фрейда, чтобы они смогли посмотреть и оценить эту картину. Пригласить на показ можно было бы и Эйнштейна - он бы посмотрел, насколько все в ней относительно. Но более доступной идеей было бы устроить спецпоказ "Довода" в наши дни для физиков и филологов. Потому что фильм "Довод" - это еще мечта любого представителя и этих профессий. Физиков - поскольку в нем разбираются физические законы существования, и по - хорошему, прежде чем идти смотреть картину, простому зрителю рекомендуется пролистнуть учебник физики, хотя бы за пятый класс средней школы. А филологов - поскольку не только название, но и весь фильм - один большой палиндром, который можно читать с начала и до конца, с конца и до "Начала". Напомним, что "Начало" - так называется один из предыдущих фильмов Кристофера Нолана, в котором также разбираются взаимоотношения человека со временем. И это было первым шагом большого художника в этом направлении. Чтобы выразиться яснее, Нолану понадобилась работа с масштабами и для этого перерыв на фильм "Дюнкерк", ибо ничто так не позволяет осознать масштабы, как война, о которой в нем шла речь.

Кристофер Нолан носился с идеей снять "Довод" практически всю свою сознательную жизнь в режиссуре. И оценив грандиозный размах и замысел картины, можно понять, почему. И тут же пояснить, отчего фильм "Довод" - еще и мечта любого кинематографиста, в первую очередь - оператора и кинорежиссера. Именно в таком порядке. Потому что именно в этой картине показано, какие чудеса можно проделывать с пленкой и отснятым материалом, как этим воспользоваться для сюжета фильма. Хотя в интервью тот же Юрий Колокольников рассказывал, что на съемках не всегда для того, чтобы показать, как время возвращается назад, использовали эффект "отматывания" пленки. В большинстве случаев искусственным образом выстраивали реальность так, что и актерам, и предметам приходилось двигаться в ней задом-наперед. Машины ехали назад, и много чего еще происходило - оставим в этом разбираться вузам и экспертами изучающим кинематографические науки. И дадим самую важную рекомендацию: на фильм - о том, какой именно нужно привести довод - аргумент, используя прошлое, чтобы в настоящем все встало на свои места, нужно идти подготовленным. Отдохнувшим и в хорошем физическом состоянии. Рекомендуется в воскресенье - второй выходной день. Потому что за два с половиной часа просмотра головокружительных событий, любой поймет, что попал на такой аттракцион, после которого американские горки покажутся лодочкой на спокойном озерце. Зритель осознает, что "Трансформеры", "Форсажи", "Мстители" и другие фильмы, которые называли аттракционами ранее, по сравнению с "Доводом" - просто шумное развлечение. А у Нолана еще и думать надо. И суметь выжить при просмотре, вместе с героями. И так, чтобы технологии будущего, на которых основано все в этой картине, сумели кардинальным образом изменить наше настоящее.