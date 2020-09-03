Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября

В контексте проведения очередного Форума регионов главы внешнеполитических ведомств, информирует БЕЛТА, подробно остановились на межрегиональных связях, которые "являются значимой составляющей российско-белорусских отношений и способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран".

Министры рассмотрели и широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействия двух стран в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, а также сотрудничества на международной арене, в том числе на площадках ООН и ОБСЕ. Стороны выразили намерение продолжить совместную работу, нацеленную на поэтапное снятие ограничений на передвижение граждан через белорусско-российскую границу и возобновление транспортного сообщения.

В ходе московской встречи, уточняет агентство, был намечен график ближайших контактов на различных уровнях, в том числе совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств, запланированного на октябрь-ноябрь этого года. Стороны подчеркнули эффективность взаимодействия между министерствами иностранных дел двух стран, выполнение всех договоренностей и взаимозаинтересованный характер сотрудничества.

"Владимир Макей и Сергей Лавров обменялись объективной информацией о процессах, проходящих сейчас в Беларуси, в том числе на внешних границах Союзного государства. Они с сожалением констатировали, что в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуацию", - сообщили в пресс-службе МИД РБ.

Белорусская сторона проинформировала и о принимаемых мерах по нормализации обстановки внутри страны, модальностях будущего диалога о конституционной реформе, контактах с западными партнерами и международными структурами по данным вопросам и выразила благодарность российской стороне за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержке суверенитета и независимости, союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на Беларусь.

Стороны выразили уверенность, что договоренности с российской стороной в двусторонних форматах, на многосторонних и интеграционных треках, а также союзнические обязательства будут содействовать нормализации внутриполитической обстановки в республике.