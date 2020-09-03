В ближайшее десятилетие уровень обеспеченности газом субъектов РФ планируется довести до 83,5 процента с нынешних 70. Уже сегодня "Газпром" в сотрудничестве с региональными властями реализует масштабную программу газификации страны, успешность которой во многом зависит от финансовой устойчивости намеченных проектов модернизации.

Нынешний год стал знаковым для газификации регионов России: завершается пятилетняя программа газификации (2016-2020) и будет принята новая на 2021-2025 годы. Всего за последние 15 лет "Газпром" направил на программы газификации регионов более 395 миллиардов рублей. И в этом году, как рассказал генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, объем инвестиций стал рекордным с 2005 года. Он составил 39,3 миллиарда рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2019-м. В тройке лидеров среди регионов по объему направленных инвестиций находятся Томская, Ленинградская и Ульяновская области.

Среди значимых проектов 2020 года в "Газпром межрегионгазе" называют начало строительства газопровода высокого давления от автоматизированной газораспределительной станции "Котовск" до южной части города Тамбова. Строительство газопровода позволит создать необходимую инфраструктуру для развития бизнес-площадки индустриального парка "Котовск" и технологического присоединения к газовой сети жилой застройки с коттеджами для многодетных семей. Так же запланировано строительство 45 газопроводов в Тульской области для газификации населенных пунктов в 15 районах и округах.

Активизируется работа в Республике Карелия. Будет ускорена газификация ДВФО. Особое внимание уделяется газоснабжению территорий опережающего социально-экономического развития в Приморском крае и Сахалинской области, таких как ТОР "Михайловский", ТОР "Надеждинская", ТОР "Горный воздух". Также в стадии реализации проект автономной газификации сжиженным природным газом ряда населенных пунктов в Томской области. Кроме того, в Ленинградской области стартует строительство 34 межпоселковых газопроводов. "Всего к концу года будут созданы условия для газификации 319 населенных пунктов, это - 78,9 тысячи домовладений и квартир и 410 котельных. А уровень газификации по России возрастет на 1,3 процента и достигнет 71,4 процента", - отметил Сергей Густов.

Всего, по предварительной оценке экспертов газовой отрасли, для достижения целевого уровня газификации к 2030 году может потребоваться около двух триллионов рублей. При этом "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, гарантируя доставку газа до населенных пунктов, а уже за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа отвечают региональные власти. Такое отсутствие единого оператора приводит к расхождению планов всех участников цепочки газификации. По оценкам Счетной палаты, планы газификации за последние три года исполнены лишь на 15 процентов. Как отметил глава СП Алексей Кудрин: "В целом мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, но сейчас она тоже снижается. Это создает новые риски по срокам исполнения. Но в основном нарушения и недостатки связаны с несинхронизированностью работы как компании, так и регионов. Планы не совмещены".

Газификация регионов необходима для развития внутреннего рынка и внутреннего спроса на газ

В качестве выхода из ситуации эксперты предлагают наделить "Газпром" правом доводить газ не только до населенных пунктов, но и подключать конечных потребителей. Еще одно предложение - откорректировать регуляторику строительства газовых сетей в поселках. Как считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, с учетом сложившегося на сегодня состояния мировой экономики расходы на газификацию регионов должны быть оптимизированы. В частности, это касается оптимизации строительных стандартов создания газовых сетей в поселках, что позволит снизить себестоимость и сроки реализации проектов. Оставшаяся часть домохозяйств должна получить все тот же конечный набор бытовых услуг, но за счет других видов топлива.

До конца года в минэкономразвития обещают подготовить методические рекомендации и специальные формы топливно-энергетического баланса для регионов, где каждый из них сформирует необходимый объем в перспективе 15-20 лет. Регион должен определиться, за счет какого ресурса население будет получать базовые услуги.

Кроме того, для обеспечения финансовой стабильности этих проектов правительство инициировало использование новых инструментов, например, размещение "вечных" облигаций. Как ранее рассказал первый замминистра экономического развития Андрей Иванов: "Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с государственными компаниями, с которыми ведем переговоры о том, что будем принимать на себя дополнительные обязательства, искать возможность за счет всех инструментов, включая и дивидендную политику, и использование новых финансовых инструментов, таких как "вечные" облигации, по которым мы сейчас работаем вместе с РЖД и готовимся уже с "Газпромом" к размещению под большой проект газификации нашей страны". Параллельно с проработкой новой финансовой модели программы газификации регионов РФ идет и нормотворческая работа профильного комитета Госдумы. Так, в плане на осеннюю сессию - завершение работы над законопроектом Федерального закона № 815987-7 "О внесении изменения в статью 27 ФЗ "О газоснабжении в РФ". Он закрепляет обязанность организаций - собственников систем газоснабжения осуществлять мероприятия для увеличения пропускной способности объектов систем газоснабжения. По словам председателя Комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, принятие законопроекта будет способствовать ускорению газификации регионов России. "Газификация - важнейшая социальная и экономическая задача. Она необходима для развития внутреннего рынка газа и внутреннего спроса на газ. Особую значимость это приобретает сейчас на фоне высокой неопределенности и усиливающейся конкуренции на внешних рынках, перспективе ускорения энергетического перехода", - считает парламентарий.

Сегодня цены на газ на мировых рынках значительно отличаются от тех, что сложились в "тучные годы". Добычная база выглядит принципиально по-другому, растет сезонная неравномерность. В этих условиях максимизация экспорта перестает быть основной целью газовой отрасли. Приходит время просчитывать возможные эффекты с точки зрения безопасности газообеспечения России с учетом доли газа в энергобалансе страны, а также роли газовой индустрии как одной из основных локомотивных инфраструктурных отраслей.