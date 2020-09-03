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03.09.2020 11:55
Рубрика: Экономика

"Газпром" начал проектирование газопровода "Сила Сибири-2"

Текст: Сергей Тихонов
"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на слова главы компании Алексея Миллера.
Запуск газопровода "Сила Сибири". Это абсолютно новый маршрут для российского трубопроводного газа, выходящий на один из самых перспективных и больших рынков мира. Кроме того, «Сила Сибири» снизит зависимость нашего экспорта газа от непростых отношений с Европой. Фото: Сергей Куксин/ РГ Запуск газопровода "Сила Сибири". Это абсолютно новый маршрут для российского трубопроводного газа, выходящий на один из самых перспективных и больших рынков мира. Кроме того, «Сила Сибири» снизит зависимость нашего экспорта газа от непростых отношений с Европой. Фото: Сергей Куксин/ РГ
Запуск газопровода "Сила Сибири". Это абсолютно новый маршрут для российского трубопроводного газа, выходящий на один из самых перспективных и больших рынков мира. Кроме того, «Сила Сибири» снизит зависимость нашего экспорта газа от непростых отношений с Европой. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Соединение газотранспортных систем даст дополнительные возможности для газификации восточных регионов, а также позволит при необходимости перенаправить на восток газ с Ямала, который сейчас экспортируется только в Европу.

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"Сила Сибири-2" может стать основой нового канала экспорта газа через Монголию в Китай, мощностью до 50 млрд кубометров в год.

Ранее планировалось построить "Силу Сибири-2" по маршруту через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался критике из-за сложностей его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. В конце прошлого года было принято решение изменить предполагаемый маршрут газопровода.

Протяженность газопровода станет больше, но проходить он будет в основном по степным районам, что снизит стоимость его строительства. Кроме того этот маршрут позволит доставить российский газ сразу в густонаселенные области центрального Китая, а также подключить к газопроводу монгольских потребителей. Ресурсной базой "Силы Сибири 2" станут действующие месторождения в Западной Сибири.

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