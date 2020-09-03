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Рубрика: В мире

Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте

Генпрокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/Matt McClain Генпрокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/Matt McClain
Генпрокурор США Уильям Барр. Фото: AFP/Matt McClain

Голосование по почте - это "игра с огнем". Об этом в интервью CNN заявил генеральный прокурор США, глава министерства юстиции Уильям Барр. По его мнению, такая форма волеизъявления подвержена рискам мошенничества и шантажа, кроме того есть возможности для подделки бюллетеней и даже "для вмешательства".

Фото: Ian Tuttle / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Ведущий напомнил генпрокурору, что в ряде штатов голосование по почте идет годами, и проблем почти нет. На это Барр ответил, что в масштабах страны данную систему никто не испытывал. "Это игра с огнем. Мы очень разделенная страна. Люди должны иметь уверенность в результатах выборов и легитимности властей", - цитирует РИА Новости.

Барр привел в пример случай с жителем Техаса. Он был обвинен в том, что собрал 1,7 тысячи бюллетеней из почты на муниципальных выборах и проголосовал с их помощью за "своего" кандидата.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени. Однако представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.

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