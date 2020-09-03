Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте

Голосование по почте - это "игра с огнем". Об этом в интервью CNN заявил генеральный прокурор США, глава министерства юстиции Уильям Барр. По его мнению, такая форма волеизъявления подвержена рискам мошенничества и шантажа, кроме того есть возможности для подделки бюллетеней и даже "для вмешательства".

Ведущий напомнил генпрокурору, что в ряде штатов голосование по почте идет годами, и проблем почти нет. На это Барр ответил, что в масштабах страны данную систему никто не испытывал. "Это игра с огнем. Мы очень разделенная страна. Люди должны иметь уверенность в результатах выборов и легитимности властей", - цитирует РИА Новости.

Барр привел в пример случай с жителем Техаса. Он был обвинен в том, что собрал 1,7 тысячи бюллетеней из почты на муниципальных выборах и проголосовал с их помощью за "своего" кандидата.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал идею голосования по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени. Однако представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии коронавируса голосование по почте - это единственная возможность принять участие в выборах без риска для здоровья.