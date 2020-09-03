Российская теннисистка Варвара Грачева, которая впервые выступает в основной сетке турнира "Большого шлема", пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

Варвара Грачева впервые выступает в основной сетке турнира "Большого шлема". Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На старте US Open Грачева, занимающая 102-ю строчку мирового рейтинга, обыграла испанку Паулу Бадосу (6:4, 7:5), а потом смогла перевернуть ход матча с 30-й сеяной и 44-й ракеткой мира Кристиной Младенович из Франции. Россиянка проигрывала со счетом 1:6, 2:5. В восьмом гейме второй партии Младенович имела четыре матчбола, в том числе один тройной. Но в итоге матч завершился в пользу 20-летней Варвары - 1:6, 7:6 (7:2), 6:0.

- Это самое болезненное поражение в моей карьере, - цитирует Младенович AP. - Соперница играла смело и постоянно атаковала. После счета 5:2 я почувствовала, что начинаю разваливаться. У меня просто закончились силы. Я была опустошена физически и морально.

Итак, что же мы знаем о Варваре Грачевой, которая довела Кристину Младенович до такого состояния. В теннис Варвара пришла благодаря маме Наталье Казаковой, которая была ее тренером до 14 лет. Затем спортсменка переехала в Германию, а в настоящее время базируется главным образом во Франции, в академии ETC в Каннах. Кстати, там же тренируется и пятая ракетка мира Даниил Медведев.

Грачева выиграла семь одиночных титулов ITF, причем все на грунте. Это ее любимое покрытие. На соревнованиях WTA она дебютировала в июле 2019 года на турнире в Лозанне. В 2020-м Грачева также пробовала пробиться в основу на Открытом чемпионате Австралии. Россиянка прошла два раунда квалификации на Australian Open, но проиграла в финале. Свой последний год в юниорах - 2017-й - Варвара закончила на 679-м месте в рейтинге. В сезоне-2019 она уже поднялась до 105-й позиции. А ее лучший результат - 100-я строчка в марте 2020-го, после чего начался карантин и приостановка тура из-за пандемии коронавируса. Все это время теннисистка провела во Франции

- Не скажу, что тренировочный процесс сильно изменился, - сказала Грачева в интервью Eurosport. - Все работали, как могли. Я, например, прыгала через бутылочки. Процесс шел. И вот сейчас есть результат, чему я очень рада.

В третьем круге Грачева сыграет с хорваткой Петрой Мартич (8). Посмотрим, можно ли будет назвать ее выступление не просто успехом, а сенсацией.

Впрочем, одна сенсация - со знаком "минус" - уже есть. Третья ракетка мира и первый номер посева US Open (в отсутствие австралийки Эшли Барти и румынки Симоны Халеп) чешка Каролина Плишкова вылетела с турнира. Во втором круге она в двух сетах уступила француженке Каролин Гарсии - 1:6, 6:7 (2:7).

В мужской сетке пока без сюрпризов. Лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович во втором раунде не без труда, но прошел Кайла Эдмунда из Великобритании. Встреча закончилась победой Джоковича в четырех сетах - 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2. У Джоковича три трофея с US Open (за 2011, 2015 и 2018 годы). Испанец Рафаэль Надаль не приехал защищать титул. Роджер Федерер досрочно закончил сезон из-за травмы. Так что шансы серба взять еще один "Шлем" оцениваются очень высоко.