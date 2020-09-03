Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции

Верховный суд юстиции Бразилии на специальном заседании в среду подтвердил вынесенное в минувшую пятницу решение об отстранении на 180 дней губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцела от власти. Витцела обвиняют в использовании коррупционных схем при закупке медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках борьбы с COVID-19. Параллельно в отношении губернатора запущена процедура импичмента.

Решение о временном отстранении губернатора от власти суд принял почти единогласно: лишь один из 15 судей встал на его сторону. Правда решением тех же судей было отклонено прошение Генеральной прокуратуры об аресте Витцела.

"Я понимаю решение судей, учитывая тяжесть представленных фактов. Но я вновь заявляю, что никогда не совершал незаконных действий, - написал Витцел в своем аккаунте в Twitter сразу же после объявления Верховным судом юстиции своего вердикта. - Я продолжу работать над своей защитой чтобы показать правду, и я полностью уверен в честном правосудии".

Процесс импичмента в отношении губернатора Рио-де-Жанейро, начатый 10 июня, несмотря на пандемию коронавируса находится в самом разгаре. До 8 сентября у Витцела есть время выступить со своей защитой. Далее его судьбу будут решать депутаты заксобрания штата, среди которых один из сыновей президента Бразилии Карлос Болсонаро.

Генеральная прокуратура считает, что правительство Рио-де-Жанейро выстроило в штате целую коррупционную схему. В конце мая в рамках расследования о нецелевом расходовании денежных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и строительство полевых госпиталей для борьбы с новым типом коронавируса, Федеральная полиция Бразилии провела серию обысков в жилой резиденции губернатора и в его личной квартире. Витцела обвиняют в получении взятки в размере более ста тысяч долларов США при посредничестве адвокатской конторы его жены.

За последние четыре года пять бывших губернаторов штата Рио-де-Жанейро побывали в заключении, будучи обвиненными в коррупционных преступлениях. В отношении всех ведутся следственные мероприятия, но только один Сержио Кабрал ожидает решения своей судьбы за решеткой.