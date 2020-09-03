Новости

Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне 05:47
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:44
Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне 05:01
В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову 04:35
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна "Майсак" 04:28
США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ 04:10
Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна 03:50
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города 03:37
Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи 03:15
В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников 03:03
Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях 02:34
Популярность Байдена среди избирателей снова возросла 02:04
Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте 01:56
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни 01:23
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix 00:24
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс 00:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 07:30
Рубрика: В мире

Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL
Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витцел. Фото: AFP/MAURO PIMENTEL

Верховный суд юстиции Бразилии на специальном заседании в среду подтвердил вынесенное в минувшую пятницу решение об отстранении на 180 дней губернатора Рио-де-Жанейро Уилсона Витцела от власти. Витцела обвиняют в использовании коррупционных схем при закупке медицинского оборудования и лекарственных препаратов в рамках борьбы с COVID-19. Параллельно в отношении губернатора запущена процедура импичмента.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Россия и Бразилия договорились о сотрудничестве по вакцине от коронавируса

Решение о временном отстранении губернатора от власти суд принял почти единогласно: лишь один из 15 судей встал на его сторону. Правда решением тех же судей было отклонено прошение Генеральной прокуратуры об аресте Витцела.

"Я понимаю решение судей, учитывая тяжесть представленных фактов. Но я вновь заявляю, что никогда не совершал незаконных действий, - написал Витцел в своем аккаунте в Twitter сразу же после объявления Верховным судом юстиции своего вердикта. - Я продолжу работать над своей защитой чтобы показать правду, и я полностью уверен в честном правосудии".

Процесс импичмента в отношении губернатора Рио-де-Жанейро, начатый 10 июня, несмотря на пандемию коронавируса находится в самом разгаре. До 8 сентября у Витцела есть время выступить со своей защитой. Далее его судьбу будут решать депутаты заксобрания штата, среди которых один из сыновей президента Бразилии Карлос Болсонаро.

Генеральная прокуратура считает, что правительство Рио-де-Жанейро выстроило в штате целую коррупционную схему. В конце мая в рамках расследования о нецелевом расходовании денежных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и строительство полевых госпиталей для борьбы с новым типом коронавируса, Федеральная полиция Бразилии провела серию обысков в жилой резиденции губернатора и в его личной квартире. Витцела обвиняют в получении взятки в размере более ста тысяч долларов США при посредничестве адвокатской конторы его жены.

За последние четыре года пять бывших губернаторов штата Рио-де-Жанейро побывали в заключении, будучи обвиненными в коррупционных преступлениях. В отношении всех ведутся следственные мероприятия, но только один Сержио Кабрал ожидает решения своей судьбы за решеткой.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии