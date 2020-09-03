Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км

Американский иллюзионист Дэвид Блейн в среду поднялся на высоту свыше 7,5 км с помощью 52 наполненных гелием воздушных шаров. Новый трюк, проделанный над пустыней Аризоны, назывался "Вознесение".

Полет продлился около часа. Блейн пользовался специальным приспособлением, чтобы создавалось впечатление, будто он летит, держась одной рукой за связку шаров. На самом же деле использовалась специальная страховка, закрепленная на теле фокусника, пишет ТАСС.

Блейн ставил перед собой цель подняться на 5,5 км над землей, но смог достичь высоты более 7,58 км. Обратно иллюзионист вернулся с помощью парашюта. Этот трюк Блейн посвятил своей девятилетней дочери.