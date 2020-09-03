Иностранные родственники россиян смогут получат многократные визы в РФ

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект упрощает оформление обыкновенных частных виз для иностранцев, имеющих близких родственников - граждан России.
"Если у иностранного гражданина есть близкие родственники - граждане РФ, он получит возможность оформить многократные долгосрочные частные визы. При этом оформлять приглашение через территориальные органы МВД родным иностранного гражданина не придется", - пояснил Владимир Груздев.
Упрощенные условия будут распространяться, например, на родителей граждан России, дедушек и бабушек, супругов и т.д.
"Срок действия многократных виз для таких граждан увеличивается до года. Инициатива направлена на ликвидацию бюрократических формальностей, нередко усложняющих жизнь семьям, оказавшимся разделенными государственными границами", - подчеркнул председатель Правления АЮР.