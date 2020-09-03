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03.09.2020 15:51
Рубрика: Власть

Иностранные родственники россиян смогут получат многократные визы в РФ

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой иностранным родственникам граждан России разрешат получать визы, не оформляя приглашения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект упрощает оформление обыкновенных частных виз для иностранцев, имеющих близких родственников - граждан России.

Фото: AP Photo/Aaron Favila
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"Если у иностранного гражданина есть близкие родственники - граждане РФ, он получит возможность оформить многократные долгосрочные частные визы. При этом оформлять приглашение через территориальные органы МВД родным иностранного гражданина не придется", - пояснил Владимир Груздев.

Упрощенные условия будут распространяться, например, на родителей граждан России, дедушек и бабушек, супругов и т.д.

"Срок действия многократных виз для таких граждан увеличивается до года. Инициатива направлена на ликвидацию бюрократических формальностей, нередко усложняющих жизнь семьям, оказавшимся разделенными государственными границами", - подчеркнул председатель Правления АЮР.

Власть Право Личные документы Иностранцы в России

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