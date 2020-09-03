Иностранные родственники россиян смогут получат многократные визы в РФ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, согласно которой иностранным родственникам граждан России разрешат получать визы, не оформляя приглашения.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект упрощает оформление обыкновенных частных виз для иностранцев, имеющих близких родственников - граждан России.

"Если у иностранного гражданина есть близкие родственники - граждане РФ, он получит возможность оформить многократные долгосрочные частные визы. При этом оформлять приглашение через территориальные органы МВД родным иностранного гражданина не придется", - пояснил Владимир Груздев.

Упрощенные условия будут распространяться, например, на родителей граждан России, дедушек и бабушек, супругов и т.д.

"Срок действия многократных виз для таких граждан увеличивается до года. Инициатива направлена на ликвидацию бюрократических формальностей, нередко усложняющих жизнь семьям, оказавшимся разделенными государственными границами", - подчеркнул председатель Правления АЮР.