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03.09.2020 13:17
Рубрика: Digital

Intel представила новое поколение процессоров для ноутбуков

Текст: Иван Черноусов
Intel представил новые процессоры Core 11 поколения, получившие название Tiger Lake. Все было показано девять чипов для лэптопов. Первые ноутбуки на новых процессорах поступят в продажу до конца года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Процессоры построены на ядрах с архитектурой Willow Cove и выполнены по 10-нанометровому техпроцессу, который позволил повысить частоту и мощность графического ядра. Начальная линейка процессоров Intel Tiger Lake состоит из девяти чипов для ноутбуков - трех Core i7, двух Core i5 и четырех Core i3. Семь из них получили по четыре ядра и поддержку восьми потоков данных, оставшиеся два (Core i3-1110G4 и Core i3-1115G4) располагают двумя ядрами и четырьмя потоками.

Фото: istock
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Новая графика Intel Xe досталась только старшим моделям i5 и i7, а Intel Core i3 получили стандартный графический чип UHD Graphics. Также новинки поддерживают интерфейс Thunderbolt 4, беспроводные сети Wi-Fi нового поколения, а также шины PCI Express 4 для SSD-накопителей.

"Tiger Lake - это первые ноутбучные процессоры Intel, к созданию которых приложил руку Раджа Кодури, бывший творец видеокарт AMD Radeon, - объясняет Юрий Пятковский, специалист по компьютерным комплектующим издания E-Katalog.ru. -  Соответственно, и основная ставка в Tiger Lake сделана на более производительное встроенное графическое ядро. Так, младшие модели процессоров Tiger Lake получили UHD Graphics старой архитектуры, но у них в полтора раза больше количество исполнительных модулей (48 штук против 32 у прошлого поколения). А у старшие - графику Iris Xe на кардинально новой архитектуре с 96 модулями, которая опережает в играх конкурирующую интегрированную Radeon Vega 8".

По мнению эксперта, графическая составляющая новых чипов почти догоняет дискретную графику GeForce MX350. "Тем не менее, процессоры AMD Ryzen все еще сильны большим количеством вычислительных ядер и виртуальных потоков - 8-16 против всего лишь 4-8 у Intel Tiger Lake", - заключает Пятковский.

Кроме новых чипов компания показала бренд Evo. Лэптопы, которые будут соответствовать этому стандарту, должны выходить из режима сна менее чем за секунду и способны работать не менее чем 4 часа после того, как проведут полчаса на зарядке. Такие ноутбуки можно распознать по специальной наклейке - Intel Evo, которой производитель лэптопа обязан промаркировать свой девайс.

Digital Технологии

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