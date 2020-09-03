Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.

Разрешение на пострегистрационные исследования вакцины с участием 40 тысяч добровольцев министерство выдало 25 августа. Тогда же стало известно, что дизайн испытаний предусматривает участие в третьей, заключительной, фазе исследований добровольцев старше 60 лет. Таким образом, в результате этой фазы исследований будет решаться вопрос о возможности широкого применения вакцины у пожилых граждан.

Что касается детей, как сообщал ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, ученые совместно с педиатрами разрабатывают протокол проведения вакцинации у детского населения, соответствующие исследования с участием разных возрастных групп будут проведены после завершения третьей фазы исследований у взрослых, чтобы исключить риски возникновения осложнений.

Сейчас вакцина с торговым названием "Спутник V" зарегистрирована Минздравом в соответствии с особым порядком, предусмотренным для экстренных ситуаций (продолжающаяся пандемия) - "на условиях", это регистрационное свидетельство действительно до конца нынешнего года.