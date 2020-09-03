Исследование: Работать четыре дня в неделю хотят более трети россиян

Работать четыре дня в неделю и иметь три выходных хотят более трети россиян. При этом большую половину соотечественников устраивает пятидневная рабочая неделя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

В материале также отмечается, что 48% респондентов уходят в отпуск один раз в год, но на более длительный период, а четверть отдыхают каждые полгода или чаще. Еще 6% участников исследования могут работать без отпуска 1,5-2 года, 10% - более двух лет, столько же опрошенных указали, что вообще могут работать без длительных перерывов и отпусков.

Опрос проводился в сентябре, в нем приняли участие более 3 тысяч человек старше 18 лет, пишет агентство.

А вот по сведениям портала "Работа в России", которые приводит Роструд, большинство россиян готовы больше работать ради высокого заработка. Об этом заявили 48% прошенных, еще 36% участников исследования предпочитают спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом, а 7% респондентов согласны на небольшой доход при условии минимальной ответственности на работе. Примерно каждый третий хотел бы, чтобы работа находилась ближе к дому, еще 20% изменили бы график работы, а 10% предпочли бы перейти на удаленную работу и трудиться из дома.

Также выяснилось, что больше половины россиян (60%) не готовы сидеть без работы даже в случае финансового достатка. Они ответили, что будут трудиться ради удовольствия.