Юрий Борисов назвал условия вхождения России в топ-5 экономик мира

По его словам, краткосрочный план восстановления экономики на 2021-2022 годы, который содержит конкретные меры поддержки различных отраслей, уже представлен президенту России, практически одобрен и реализуется.

Вице-премьер сказал, что сейчас совместно с представителями бизнеса ведется активная работа над среднесрочными мерами поддержки системообразующих отраслей и предприятий - где одно рабочее место создает от 6 до 8 рабочих мест в смежных отраслях. Речь идет о восстановлении и даже "перезапуска" экономики.

Правительство собирается поддержать производства автомобилестроения, авиации, тяжелого машиностроения, радиоэлектронный комплекс и нефтегазохимическую отрасль. В отношении последней, Борисов подчеркнул, что падение цен на нефть и газ, заставило задуматься о создании более высокой добавленной стоимости для углеводородов, добываемых в нашей стране, посредством их переработки.