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03.09.2020 17:09
Рубрика: Экономика

Юрий Борисов назвал условия вхождения России в топ-5 экономик мира

Текст: Сергей Тихонов
Экономика России должна расти на 3-5% в год, чтобы достичь поставленной ранее цели - войти в Топ-5 экономик мира, сказал вице-премьер Юрий Борисов, выступая Столыпинском форуме. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости
Фото: Алексей Ерешко/РИА Новости

По его словам, краткосрочный план восстановления экономики на 2021-2022 годы, который содержит конкретные меры поддержки различных отраслей, уже представлен президенту России, практически одобрен и реализуется.

Российской экономике прогнозируют восстановление к концу 2021 года

Вице-премьер сказал, что сейчас совместно с представителями бизнеса ведется активная работа над среднесрочными мерами поддержки системообразующих отраслей и предприятий - где одно рабочее место создает от 6 до 8 рабочих мест в смежных отраслях. Речь идет о восстановлении и даже "перезапуска" экономики.

Правительство собирается поддержать производства автомобилестроения, авиации, тяжелого машиностроения, радиоэлектронный комплекс и нефтегазохимическую отрасль. В отношении последней, Борисов подчеркнул, что падение цен на нефть и газ, заставило задуматься о создании более высокой добавленной стоимости для углеводородов, добываемых в нашей стране, посредством их переработки.

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