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03.09.2020 10:28
Рубрика: В мире

Южная Корея поставит армии Австралии САУ на 890 млн долларов

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южнокорейский производитель вооружений Hanwha Defense выбран приоритетным и единственным партнером для поставок в вооруженные силы Австралии самоходных артиллерийских установок (САУ) в рамках программы модернизации армии Зеленого континента. Ориентировочная сумма сделки - 1 триллион вон (около 890 млн долларов), официальное подписание контракта планируется в следующем году. Об этом южнокорейским СМИ сообщили представители Hanwha Defense.
Фото: Олег Кирьянов/РГ Фото: Олег Кирьянов/РГ
Фото: Олег Кирьянов/РГ

Как пояснили в Hanwha Defense, речь идет об участии их продукции в проекте Land 8116, который предусматривает приобретение для сухопутных войск вооруженных сил Австралии современных самоходных артиллерийских установок. Корейцы предлагают австралийцам свои 155-мм САУ К9 и транспортеры для перевозки боеприпасов.

Фото: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com
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Как утверждают в Сеуле, австралийцы очень заинтересованы в сделке, других конкурентов практически нет и теперь остается лишь подписать официальный контракт, детали которого согласовываются. Предполагается, что Hanwha Defense продаст Австралии в общей сложности 30 единиц К9 и 15 бронированных транспортно-заряжающих машин К10. Сумма контракта - около 1 триллиона вон или 890 млн долларов США.

В Hanwha Defense помнят, что в 2010 г. их тоже рассматривали в качестве приоритетных поставщиков вооружений для Австралии, но затем после принятого в 2012 г. сокращения оборонного бюджета Зеленого континента, сделка была аннулирована. Чтобы избежать повторения сценария, корейцы заранее позаботились о том, чтобы поставка не носила характер простой продажи. Планируется наладить производство части запчастей и обслуживание САУ и транспортеров в самой Австралии с привлечением местных компаний.

Что касается К9, то она хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках и считается одним из самых удачных образцов южнокорейского ВПК. Южная Корея уже поставила или подписала контракты на поставку К9 в Турцию (280 штук), Индию (100), Польшу (120), Финляндию, Норвегию (24) и Эстонию (12).

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за период с 2000 по 2017 гг. южнокорейская К9 стала самой популярной САУ в мире в сегменте экспортных поставок. На долю К9 пришлось 48 процентов всех проданных в другие страны САУ, что гораздо выше, чем показатели ближайших конкурентов из Германии, Франции, Китая и других стран.

Справка "РГ"

Самоходная артиллерийская установка K9 Thunder производится с 1999 г. в Южной Корее. Вес машины - 47 тонн, калибр - 155 мм, дальность стрельбы - до 40 км, скорострельность - до 6 залпов/минуту, экипаж - 5 человек, скорость движения по шоссе - до 67 км/ч, запас хода - до 480 км.

Транспортно-заряжающая машина К10 может перевозить 104 снаряда для К9, вес машины - 47 тонн.

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