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03.09.2020 22:24
Рубрика: В мире

Израильские археологи обнаружили останки библейского дворца в Иерусалиме

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Израильские археологи обнаружили, по их словам, свидетельство "великолепного" дворца эпохи библейского еврейского царства в Иерусалиме. Тщательно вырезанные каменные постройки и другие реликвии, связанные с дворцом, были найдены примерно в трех километрах к югу от Старого города Иерусалима. Считается, что дворец был построен примерно в 8 или 7 веке до нашей эры, сообщает ВВС.

Фото: iStock
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Здание, по мнению экспертов, было разрушено во время вавилонского завоевания Иерусалима в 586 году до нашей эры. Среди останков, обнаруженных в районе Восточный Тальпиот, также известном как Армон Ханацив, находятся три богато украшенные каменные капители - резные фигурки, украшающие верхнюю часть колонн, а также детали роскошных оконных рам.

Археологи говорят, что некоторые артефакты были аккуратно складированы, хотя они не знают, почему. "Капители колонн, отождествляемые с королевским строительством периода Первого Храма (10-6 века до нашей эры), являются самыми красивыми и впечатляющими из всех, что были обнаружены на сегодняшний день", - говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA). Эксперты полагают, что в дворце могли жить один из царей Иудеи или богатая семья во времена библейского царства. Любой, кто жил в этом роскошном здании, имел захватывающий вид на район, ныне известный как Город Давида, или Вади Хильве по-арабски, и еврейский храм на священном плато, известном евреям как Храмовая гора, а мусульманам, как Харам аш-Шариф.

Резные фигурки, украшающие капители, заявили в IAA, были известным визуальным символом периода царств Иудеи и Израиля и выступают одним из знаков на пятишекельной монете современного государства Израиль.

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